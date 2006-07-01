О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Various Artists

Various Artists

Сингл  ·  2006

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

#Классическая
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Herbert Nobis - Kammermusik 1972

#

Название

Альбом

1

Трек Maienzit ane nit - Variation über ein Minnelied des Neidhard v. Reuenthal

Maienzit ane nit - Variation über ein Minnelied des Neidhard v. Reuenthal

Hans-Werner Hupperz

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

9:08

2

Трек Drei Motetten: No. 1, Du aber, meine Freude

Drei Motetten: No. 1, Du aber, meine Freude

Der Junge Chor Aachen

,

Fritz ter Wey

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

2:30

3

Трек 3 Motetten: No. 2, Gott, der du reich bist an Erbarmen

3 Motetten: No. 2, Gott, der du reich bist an Erbarmen

Der Junge Chor Aachen

,

Fritz ter Wey

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

1:47

4

Трек 3 Motetten: No. 3, Mach End, o Herr, mit aller unser Not

3 Motetten: No. 3, Mach End, o Herr, mit aller unser Not

Der Junge Chor Aachen

,

Fritz ter Wey

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

3:30

5

Трек Homage a Jelinek: I. Invention

Homage a Jelinek: I. Invention

Ulla Graf

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

0:38

6

Трек Hommage à Jelinek: II. English Waltz

Hommage à Jelinek: II. English Waltz

Ulla Graf

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

0:50

7

Трек Hommage à Jelinek: III. Siciliano

Hommage à Jelinek: III. Siciliano

Ulla Graf

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

0:44

8

Трек Hommage à Jelinek: IV. Bolero

Hommage à Jelinek: IV. Bolero

Ulla Graf

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

1:01

9

Трек Hommage à Jelinek: V. Epilog

Hommage à Jelinek: V. Epilog

Ulla Graf

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

1:13

10

Трек Ein Leuchten liegt auf dem Land: I.

Ein Leuchten liegt auf dem Land: I.

Ulla Graf

,

Corby Welch

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

2:27

11

Трек Ein Leuchten liegt auf dem Land: II. Ein feiner hoher Ton

Ein Leuchten liegt auf dem Land: II. Ein feiner hoher Ton

Ulla Graf

,

Corby Welch

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

1:26

12

Трек Ein Leuchten liegt auf dem Land: III. In Schleiern liegt der See

Ein Leuchten liegt auf dem Land: III. In Schleiern liegt der See

Ulla Graf

,

Corby Welch

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

2:54

13

Трек Ein Leuchten liegt auf dem Land: IV. Mein blaues Segel

Ein Leuchten liegt auf dem Land: IV. Mein blaues Segel

Ulla Graf

,

Corby Welch

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

1:47

14

Трек Ein Leuchten liegt auf dem Land: V. Die Liebe, ein Nichts

Ein Leuchten liegt auf dem Land: V. Die Liebe, ein Nichts

Ulla Graf

,

Corby Welch

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

1:20

15

Трек Per Quattro - für 2 Trompeten und 2 Posaunen: I. Capriccio

Per Quattro - für 2 Trompeten und 2 Posaunen: I. Capriccio

Anna Freeman

,

Ralf Schmuck

,

Harry Ries

,

Sander Handrix

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

3:00

16

Трек Per Quattro: II. Arietta

Per Quattro: II. Arietta

Anna Freeman

,

Ralf Schmuck

,

Harry Ries

,

Sander Handrix

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

2:49

17

Трек Per Quattro: III. Quasi una fuga

Per Quattro: III. Quasi una fuga

Anna Freeman

,

Ralf Schmuck

,

Harry Ries

,

Sander Handrix

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

2:35

18

Трек 1. Steichquartett: I. Lento espressivo, allegro con moto

1. Steichquartett: I. Lento espressivo, allegro con moto

Thorand Quartett

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

4:22

19

Трек 1. Streichquartett: II. Andante sostenuto

1. Streichquartett: II. Andante sostenuto

Thorand Quartett

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

2:45

20

Трек 1. Streichquartett: III. Allegro con fuoco

1. Streichquartett: III. Allegro con fuoco

Thorand Quartett

Herbert Nobis - Kammermusik 1972

3:48

Информация о правообладателе: Composers' Art Label
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Похожие артисты

Various Artists
Артист

Various Artists

Crazy Frog
Артист

Crazy Frog

Los del Río
Артист

Los del Río

The Cool Kidzz
Артист

The Cool Kidzz

Graham Blvd
Артист

Graham Blvd

Studio Allstars
Артист

Studio Allstars

Baha Men
Артист

Baha Men

Ylvis
Артист

Ylvis

The Countdown Kids
Артист

The Countdown Kids

The Karaoke Channel
Артист

The Karaoke Channel

Boombastic
Артист

Boombastic

Brazillian Party DJs
Артист

Brazillian Party DJs

Thrust
Артист

Thrust