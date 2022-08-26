Информация о правообладателе: Союз Мьюзик
Альбом · 2022
Позывные ретритизма, Часть 1
Другие альбомы исполнителя
Рок мёртв2024 · Сингл · Включай Микрофон!
Прощай, асфальт!2024 · Сингл · Включай Микрофон!
Грустные песни2024 · Сингл · БеZ Б
Дудки, скрипка и хардкор!2024 · Альбом · Включай Микрофон!
Не смотри вниз2024 · Сингл · Включай Микрофон!
Улыбаться в акульей пасти2024 · Сингл · Включай Микрофон!
Верните Думскую!2023 · Сингл · Включай Микрофон!
10 лет без симфонического оркестра2023 · Альбом · Включай Микрофон!
Блюдца2022 · Сингл · Включай Микрофон!
Позывные ретритизма, Часть 22022 · Альбом · Включай Микрофон!
Позывные ретритизма, Часть 12022 · Альбом · Включай Микрофон!
Контркультура2021 · Сингл · Включай Микрофон!
16 этаж2021 · Сингл · Включай Микрофон!
Лучшая роль2020 · Сингл · Включай Микрофон!