Включай Микрофон!

Включай Микрофон!

Альбом  ·  2022

Позывные ретритизма, Часть 1

#Панк

44 лайка

Включай Микрофон!

Артист

Включай Микрофон!

Релиз Позывные ретритизма, Часть 1

#

Название

Альбом

1

Трек Выпили и погнали

Выпили и погнали

Включай Микрофон!

Позывные ретритизма, Часть 1

2:18

2

Трек Улицы помнят каждого

Улицы помнят каждого

Включай Микрофон!

Позывные ретритизма, Часть 1

3:10

3

Трек Никакой лирики!

Никакой лирики!

Включай Микрофон!

Позывные ретритизма, Часть 1

3:10

4

Трек Хватит на всех!

Хватит на всех!

Включай Микрофон!

Позывные ретритизма, Часть 1

3:13

5

Трек Фаталистам

Фаталистам

Включай Микрофон!

Позывные ретритизма, Часть 1

0:20

6

Трек 16 этаж

16 этаж

Включай Микрофон!

Позывные ретритизма, Часть 1

3:15

Информация о правообладателе: Союз Мьюзик
