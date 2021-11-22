О нас

Информация о правообладателе: Mehanika Records
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Cement
Cement2025 · Сингл · ИГА
Релиз Только так
Только так2025 · Сингл · Дубас
Релиз Комната грязи
Комната грязи2023 · Сингл · Пиф Давилль
Релиз Спички
Спички2023 · Сингл · Пиф Давилль
Релиз Братья Жемчужные
Братья Жемчужные2023 · Альбом · Словетский
Релиз Анекдот
Анекдот2022 · Сингл · Пиф Давилль
Релиз Хайтек
Хайтек2022 · Альбом · Пиф Давилль
Релиз Дельфин
Дельфин2022 · Сингл · Пиф Давилль
Релиз 0,5
0,52022 · Сингл · Пиф Давилль
Релиз Lubah
Lubah2021 · Альбом · Пиф Давилль
Релиз Вальхалла
Вальхалла2021 · Сингл · Пиф Давилль
Релиз Как GGG
Как GGG2021 · Сингл · Пиф Давилль

Похожие альбомы

Релиз Младший
Младший2013 · Альбом · Smoki Mo
Релиз Лучшее 97-07
Лучшее 97-072007 · Альбом · Дымовая Завеса
Релиз У бакалей
У бакалей2003 · Сингл · Smoki Mo
Релиз Все там будем
Все там будем2018 · Сингл · Q P
Релиз Ферма (Mixtape)
Ферма (Mixtape)2019 · Альбом · SLIMUS
Релиз Проверяй
Проверяй2023 · Альбом · Jahmal Tgk
Релиз Транш 1. Вступительный
Транш 1. Вступительный2018 · Альбом · Константа
Релиз Вадони Collezioni
Вадони Collezioni2023 · Альбом · SLIMUS
Релиз Святые из хрущёвок
Святые из хрущёвок2025 · Альбом · Jahmal Tgk
Релиз Вечерний Челябинск (Remastered)
Вечерний Челябинск (Remastered)2025 · Альбом · Триагрутрика
Релиз Новичок
Новичок2021 · Альбом · SLIMUS
Релиз Принцип & Last Swagass
Принцип & Last Swagass2023 · Альбом · Принцип
Релиз Принцип & Tabu Musique
Принцип & Tabu Musique2024 · Альбом · Tabu Musique
Релиз Выход из темноты
Выход из темноты2010 · Альбом · Smoki Mo

Похожие артисты

Пиф Давилль
Артист

Пиф Давилль

Рыночные Отношения
Артист

Рыночные Отношения

Brick Bazuka
Артист

Brick Bazuka

Чёрная экономика
Артист

Чёрная экономика

Константа
Артист

Константа

Ветл Удалых
Артист

Ветл Удалых

Гуляй Рванина
Артист

Гуляй Рванина

Раскольников
Артист

Раскольников

Slovetskii
Артист

Slovetskii

Tandem Foundation
Артист

Tandem Foundation

Джино
Артист

Джино

Барбитурный
Артист

Барбитурный

L (iZReal)
Артист

L (iZReal)