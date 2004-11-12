О нас

Momento Espírita

Momento Espírita

Альбом  ·  2004

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

#Детская
Momento Espírita

Артист

Momento Espírita

Релиз Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

#

Название

Альбом

1

Трек O cigarra e a formiga

O cigarra e a formiga

Momento Espírita

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

11:00

2

Трек O cigarra e a formiga - música

O cigarra e a formiga - música

Momento Espírita

,

Rosy Greca

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

3:13

3

Трек A pedra no caminho

A pedra no caminho

Momento Espírita

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

7:15

4

Трек A pedra no caminho - música

A pedra no caminho - música

Momento Espírita

,

Rosy Greca

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

3:00

5

Трек O burro de carga

O burro de carga

Momento Espírita

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

6:20

6

Трек O burro de carga - música

O burro de carga - música

Momento Espírita

,

Rosy Greca

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

2:38

7

Трек A flor da honestidade

A flor da honestidade

Momento Espírita

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

8:35

8

Трек A flor da honestidade - música

A flor da honestidade - música

Momento Espírita

,

Rosy Greca

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

3:18

9

Трек O toque de ouro

O toque de ouro

Momento Espírita

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

7:14

10

Трек O toque de ouro - música

O toque de ouro - música

Momento Espírita

,

Rosy Greca

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

3:03

11

Трек Pra começar

Pra começar

Momento Espírita

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

3:38

12

Трек Pra começar

Pra começar

Momento Espírita

,

Rosy Greca

Momento Espírita Para Crianças, Vol.1

4:30

Информация о правообладателе: Federação Espírita Do Paraná
