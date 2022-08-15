О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
田碧玉

田碧玉

Сингл  ·  2022

亨德尔钢琴曲合集

#Классическая
田碧玉

Артист

田碧玉

Релиз 亨德尔钢琴曲合集

#

Название

Альбом

1

Трек A大调随想曲, HWV 477

A大调随想曲, HWV 477

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:27

2

Трек C大调幻想曲, HWV 490

C大调幻想曲, HWV 490

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

4:08

3

Трек E大调组曲, HWV 430 "快乐的铁匠"

E大调组曲, HWV 430 "快乐的铁匠"

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:06

4

Трек 萨拉班德舞曲 in F Major, HWV 588

萨拉班德舞曲 in F Major, HWV 588

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:52

5

Трек 第1号水上音乐组曲 in F Major, HWV 348 "号笛舞曲": 第八乐章.

第1号水上音乐组曲 in F Major, HWV 348 "号笛舞曲": 第八乐章.

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:44

6

Трек F大调阿勒曼德舞曲, HWV 476

F大调阿勒曼德舞曲, HWV 476

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

5:17

7

Трек F大调随想曲, HWV 481

F大调随想曲, HWV 481

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

4:11

8

Трек F大调吉格舞曲, HWV 492

F大调吉格舞曲, HWV 492

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:00

9

Трек 加沃特舞曲 in G Major, HWV 491

加沃特舞曲 in G Major, HWV 491

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:43

10

Трек 恰空舞曲 in G Major, HWV 435

恰空舞曲 in G Major, HWV 435

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

9:27

11

Трек 帕萨卡利亚舞曲 in G Minor, HWV 432

帕萨卡利亚舞曲 in G Minor, HWV 432

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:35

12

Трек G小调随想曲, HWV 483

G小调随想曲, HWV 483

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:13

13

Трек G小调托卡塔, HWV 586

G小调托卡塔, HWV 586

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:06

14

Трек G小调组曲, HWV 452 "阿勒芒德舞曲": 第一乐章.

G小调组曲, HWV 452 "阿勒芒德舞曲": 第一乐章.

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

2:46

15

Трек 弥赛亚, HWV 56: 哈利路亚

弥赛亚, HWV 56: 哈利路亚

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

3:56

16

Трек 塞尔斯, HWV 40: "G大调广板"

塞尔斯, HWV 40: "G大调广板"

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

2:00

17

Трек 塞尔斯, HWV 40: "G大调行板"

塞尔斯, HWV 40: "G大调行板"

田碧玉

亨德尔钢琴曲合集

1:23

Информация о правообладателе: Guangzhou Xingrui Music Co., Ltd
