小蓓蕾组合

小蓓蕾组合

,

党佳惠

Альбом  ·  2000

谢晓松儿童歌曲集锦

#Детская
小蓓蕾组合

Артист

小蓓蕾组合

Релиз 谢晓松儿童歌曲集锦

#

Название

Альбом

1

Трек 想念你孔繁森波拉

想念你孔繁森波拉

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

2:14

2

Трек 绿色的祖国更美丽

绿色的祖国更美丽

党佳惠

谢晓松儿童歌曲集锦

1:35

3

Трек 我是白族的小金花

我是白族的小金花

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:19

4

Трек 我是苗山画眉鸟

我是苗山画眉鸟

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:09

5

Трек 我爱我家金竹楼

我爱我家金竹楼

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:56

6

Трек 天山脚下三朵花

天山脚下三朵花

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:57

7

Трек 我们是祖国的花朵

我们是祖国的花朵

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

2:04

8

Трек 撒尼少年爱边疆

撒尼少年爱边疆

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:27

9

Трек 各族儿童团结紧

各族儿童团结紧

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:30

10

Трек 小花帽

小花帽

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:05

11

Трек 雪山下的小卓玛

雪山下的小卓玛

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

2:15

12

Трек 要请百鸟来安家

要请百鸟来安家

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:04

13

Трек 飞吧美丽的小晴蜓

飞吧美丽的小晴蜓

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:38

14

Трек 我们都是金色的星

我们都是金色的星

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:27

15

Трек 井冈小竹排

井冈小竹排

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:57

16

Трек 我想

我想

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

2:34

17

Трек 请看我们新一代

请看我们新一代

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:25

18

Трек 老虎和小白免

老虎和小白免

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

2:25

19

Трек 雪莲花美丽的花

雪莲花美丽的花

小蓓蕾组合

谢晓松儿童歌曲集锦

1:47

Информация о правообладателе: 颂今音乐
