Queen Bee

Queen Bee

Сингл  ·  2002

Die eine singt, die andere auch

#Другое
Queen Bee

Артист

Queen Bee

Релиз Die eine singt, die andere auch

#

Название

Альбом

1

Трек Amsterdam

Amsterdam

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

3:20

2

Трек Back To You

Back To You

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

3:31

3

Трек Straßenkehrer

Straßenkehrer

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

4:04

4

Трек Blood From The Bandit

Blood From The Bandit

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

3:48

5

Трек Der Traum Vom Fliegen

Der Traum Vom Fliegen

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

3:09

6

Трек Willst Du Schon Gehen

Willst Du Schon Gehen

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

4:10

7

Трек Crushing Down

Crushing Down

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

4:52

8

Трек Everything

Everything

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

3:57

9

Трек Twisted Shout

Twisted Shout

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

4:21

10

Трек Be My Number Two

Be My Number Two

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

3:48

11

Трек Make No Mistake, He´s Mine

Make No Mistake, He´s Mine

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

4:21

12

Трек Stunde Der Clowns (Live)

Stunde Der Clowns (Live)

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

4:03

13

Трек Der Akkordeonspieler (Live)

Der Akkordeonspieler (Live)

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

4:18

14

Трек Amsterdam (Live)

Amsterdam (Live)

Queen Bee

Die eine singt, die andere auch

3:15

Информация о правообладателе: Roof Records
