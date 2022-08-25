О нас

Sanjay Mittal

Альбом  ·  2022

Shyam Se Nata

#Со всего мира
Sanjay Mittal

Артист

Sanjay Mittal

Релиз Shyam Se Nata

#

Название

Альбом

1

Трек Aa Darsh Dikhade Mere Shyam

Aa Darsh Dikhade Mere Shyam

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

7:30

2

Трек Baba Ye Naiya Kaise

Baba Ye Naiya Kaise

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

8:27

3

Трек Bahut Ho Gaya Ab

Bahut Ho Gaya Ab

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

6:52

4

Трек Chayi Re Khatu Nagar Me Bahar

Chayi Re Khatu Nagar Me Bahar

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

8:56

5

Трек Chupchap Baide Sarkar

Chupchap Baide Sarkar

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

5:56

6

Трек Dayalu Tumhari Daya Chahta Hoon

Dayalu Tumhari Daya Chahta Hoon

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

9:38

7

Трек Gharibo Ke Data Ho Gar Tum

Gharibo Ke Data Ho Gar Tum

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

8:04

8

Трек Hum To Baba Ke Bharose Chalte Hai

Hum To Baba Ke Bharose Chalte Hai

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

6:25

9

Трек Khatu Ke Shyam Baba Darshan Jara Kara De

Khatu Ke Shyam Baba Darshan Jara Kara De

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

8:00

10

Трек Kyon Gahbrau Main Mera To Shyam Se Nata Hai

Kyon Gahbrau Main Mera To Shyam Se Nata Hai

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

9:11

11

Трек Majhdhar Mein Hai Naiya Rahe Anjani Hai

Majhdhar Mein Hai Naiya Rahe Anjani Hai

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

9:35

12

Трек Mat Ghabra Nadan Shyam Tera Aayega

Mat Ghabra Nadan Shyam Tera Aayega

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

7:07

13

Трек Mere Shyam Tune

Mere Shyam Tune

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

7:51

14

Трек Mujhe Apne Rang Main Rang De

Mujhe Apne Rang Main Rang De

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

6:00

15

Трек Mujhe Shyam Teri

Mujhe Shyam Teri

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

5:24

16

Трек Pee Le Zara Jee Le Zara

Pee Le Zara Jee Le Zara

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

7:26

17

Трек Shyam Tu Kya Jane

Shyam Tu Kya Jane

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

7:42

18

Трек Tere Hi Bharose Baba Mera

Tere Hi Bharose Baba Mera

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

6:41

19

Трек Tere Raste Ke Musafir Hai Prabhu

Tere Raste Ke Musafir Hai Prabhu

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

7:05

20

Трек Thari Mor Chadi

Thari Mor Chadi

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

6:26

21

Трек Tumhe Shyam Apna Bana Ke Rahenge

Tumhe Shyam Apna Bana Ke Rahenge

Sanjay Mittal

Shyam Se Nata

8:18

Информация о правообладателе: Saawariya Music & Films
