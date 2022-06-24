О нас

Johnny Cash

Johnny Cash

Альбом  ·  2022

Country Boy

#Фолк

8 лайков

Johnny Cash

Артист

Johnny Cash

Релиз Country Boy

#

Название

Альбом

1

Трек I Walk The Line

I Walk The Line

Johnny Cash

Country Boy

2:41

2

Трек Cry, Cry, Cry

Cry, Cry, Cry

Johnny Cash

Country Boy

2:30

3

Трек I Heard That Lonesome Whistle

I Heard That Lonesome Whistle

Johnny Cash

Country Boy

2:24

4

Трек If The Good Lord's Willing

If The Good Lord's Willing

Johnny Cash

Country Boy

1:42

5

Трек I Got Stripes

I Got Stripes

Johnny Cash

Country Boy

2:06

6

Трек Five Feet High and Rising

Five Feet High and Rising

Johnny Cash

Country Boy

1:48

7

Трек Remember Me

Remember Me

Johnny Cash

Country Boy

2:00

8

Трек Rock Island Line

Rock Island Line

Johnny Cash

Country Boy

2:11

9

Трек Wreck of the Old 97

Wreck of the Old 97

Johnny Cash

Country Boy

1:50

10

Трек Folsom Prison Blues

Folsom Prison Blues

Johnny Cash

Country Boy

2:48

11

Трек So Doggone Lonesome

So Doggone Lonesome

Johnny Cash

Country Boy

2:35

12

Трек Country Boy

Country Boy

Johnny Cash

Country Boy

1:51

13

Трек Get Rhythm

Get Rhythm

Johnny Cash

Country Boy

2:14

14

Трек Doin' My Time

Doin' My Time

Johnny Cash

Country Boy

2:37

15

Трек Home of the Blues

Home of the Blues

Johnny Cash

Country Boy

2:39

16

Трек I Was There When It Happened

I Was There When It Happened

Johnny Cash

Country Boy

2:15

17

Трек Give My Love to Rose

Give My Love to Rose

Johnny Cash

Country Boy

2:45

Информация о правообладателе: Halidon
