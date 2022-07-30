О нас

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Za dy yar yam wafadar Yam
Za dy yar yam wafadar Yam2023 · Сингл · Khan Shoqi
Релиз Khalaq wai da me sa de
Khalaq wai da me sa de2023 · Сингл · Khan Shoqi
Релиз Mast Yama Melly Kawam
Mast Yama Melly Kawam2022 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Pake Wrak Me Da Zra Yar De
Pake Wrak Me Da Zra Yar De2022 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Janan Me Ya Ta Arman Me Ta
Janan Me Ya Ta Arman Me Ta2021 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Za Yam Shrabi Saqi
Za Yam Shrabi Saqi2021 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Za Chi Kala Mar Sham Thori Jamay Wa Ghunadma Khan Shoqi
Za Chi Kala Mar Sham Thori Jamay Wa Ghunadma Khan Shoqi2021 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Sra Injaly Pa Mazo Khandi
Sra Injaly Pa Mazo Khandi2021 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Da Yar Pa Gham Tal
Da Yar Pa Gham Tal2021 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Ma Khanda Pa Hal Da Lewanyano
Ma Khanda Pa Hal Da Lewanyano2021 · Альбом · Khan Shoqi
Релиз Ma Khob Ta Na Prazhday
Ma Khob Ta Na Prazhday2021 · Альбом · Khan Shoqi

Khan Shoqi
Артист

Khan Shoqi

