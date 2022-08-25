О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Harminder Singh Romi

Harminder Singh Romi

Альбом  ·  2022

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

#Со всего мира
Harminder Singh Romi

Артист

Harminder Singh Romi

Релиз Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

#

Название

Альбом

1

Трек Aaya Ji Mela Aaya Khatu Ka Mela Aaya

Aaya Ji Mela Aaya Khatu Ka Mela Aaya

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

5:47

2

Трек Chal Shyam Ki Chhatri Ke

Chal Shyam Ki Chhatri Ke

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

8:04

3

Трек Duniya Ke Karze

Duniya Ke Karze

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

6:14

4

Трек Hare Ke Sathi Baoge Baba

Hare Ke Sathi Baoge Baba

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

7:38

5

Трек Jab Se Pakdi Shyam Ne Mere Patang

Jab Se Pakdi Shyam Ne Mere Patang

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

6:00

6

Трек Jeewan To Pyare Ek Rail Hai

Jeewan To Pyare Ek Rail Hai

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

6:28

7

Трек Jis Ka Mere Shyam Se Lagaw Ho Gya

Jis Ka Mere Shyam Se Lagaw Ho Gya

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

9:17

8

Трек Kismat Wale Hain Paya Jo Hamne Shyam Ka

Kismat Wale Hain Paya Jo Hamne Shyam Ka

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

6:43

9

Трек Maine Sab Kuchh Saawariya

Maine Sab Kuchh Saawariya

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

8:54

10

Трек Saj Dhajkar Bathe Shyam Dhani

Saj Dhajkar Bathe Shyam Dhani

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

7:27

11

Трек Tabra Ri Angli Pakad Sawre

Tabra Ri Angli Pakad Sawre

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

8:21

12

Трек Tan Ke Tabure Me Swaso Ki Sargam

Tan Ke Tabure Me Swaso Ki Sargam

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

8:34

13

Трек Tere Ehsan Kitne Ginau Saaware

Tere Ehsan Kitne Ginau Saaware

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

7:12

14

Трек Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

5:55

15

Трек Tum Hamare Bano Na Bano

Tum Hamare Bano Na Bano

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

7:51

16

Трек Vari Jaun Tere Saawariya

Vari Jaun Tere Saawariya

Harminder Singh Romi

Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi

6:22

Информация о правообладателе: Saawariya Music & Films
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi
Tere Jeewan Mein Khushiyan Tamam Ayengi2022 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Shukar Sanwre Tera Shukar Sanwre
Shukar Sanwre Tera Shukar Sanwre2022 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Zid Hai Kanhaiya
Zid Hai Kanhaiya2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Wah Re Kanhai
Wah Re Kanhai2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Shyam Naam Ki Masti
Shyam Naam Ki Masti2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Shyam Teri Full Kirpa
Shyam Teri Full Kirpa2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Hum Laadle Khatuwale Ke
Hum Laadle Khatuwale Ke2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Apno Jaan Ke Tanne Baba
Apno Jaan Ke Tanne Baba2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Nakhralo Shyam Dhani
Nakhralo Shyam Dhani2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Sanware I Love You
Sanware I Love You2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Jab Bhi Tera Premi
Jab Bhi Tera Premi2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Tane Bullet Pe Le Chalu
Tane Bullet Pe Le Chalu2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Nani Bai Ko Mayro Narsi Ka Bhaat
Nani Bai Ko Mayro Narsi Ka Bhaat2021 · Альбом · Harminder Singh Romi
Релиз Har Gyaras Ki Gyaras Ki Mulakat Ho Jaye
Har Gyaras Ki Gyaras Ki Mulakat Ho Jaye2021 · Альбом · Harminder Singh Romi

Похожие артисты

Harminder Singh Romi
Артист

Harminder Singh Romi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож