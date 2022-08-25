О нас

Sanjay Pareek

Sanjay Pareek

Альбом  ·  2022

Upkaar, Vol. 5

#Со всего мира
Sanjay Pareek

Артист

Sanjay Pareek

Релиз Upkaar, Vol. 5

#

Название

Альбом

1

Трек Aaja Aaja Baba Shyam

Aaja Aaja Baba Shyam

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

7:12

2

Трек Ab Faisla Karo

Ab Faisla Karo

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

7:17

3

Трек Chham Chham Nach Rahya

Chham Chham Nach Rahya

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

8:00

4

Трек Dar Tumhara Mila Har

Dar Tumhara Mila Har

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

7:04

5

Трек De De Baba Mujhko Ye Var

De De Baba Mujhko Ye Var

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

8:50

6

Трек Khatu Ki Holi Bhakto Ki Toli

Khatu Ki Holi Bhakto Ki Toli

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

5:53

7

Трек Khatu Wale Shyam Prabhu Ke

Khatu Wale Shyam Prabhu Ke

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

7:14

8

Трек Kirtan Ki Ye Raat Baba

Kirtan Ki Ye Raat Baba

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

6:27

9

Трек Kya Kahoon Kya Kya Kiya Hai

Kya Kahoon Kya Kya Kiya Hai

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

7:00

10

Трек Mere Ghar Aaja Tera

Mere Ghar Aaja Tera

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

7:04

11

Трек Mere Shyam Salone Ka

Mere Shyam Salone Ka

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

9:13

12

Трек Mila Ke Shyam Se Nazre

Mila Ke Shyam Se Nazre

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

7:45

13

Трек Morchhadi Lehrai Re

Morchhadi Lehrai Re

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

6:14

14

Трек Morchhadi Vardani

Morchhadi Vardani

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

4:36

15

Трек Sanwaare Ke Diwano Ki Mahfil

Sanwaare Ke Diwano Ki Mahfil

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

8:14

16

Трек Sharan Mein

Sharan Mein

Sanjay Pareek

Upkaar, Vol. 5

9:02

Информация о правообладателе: Saawariya Music & Films
