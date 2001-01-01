О нас

Wael Kfoury

Wael Kfoury

Альбом  ·  2001

Haflet Zahle, Vol. 1

#Со всего мира

1 лайк

Wael Kfoury

Артист

Wael Kfoury

Релиз Haflet Zahle, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Mawal Arz Lebnan (Live)

Mawal Arz Lebnan (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

1:04

2

Трек Sharee Albak (Live)

Sharee Albak (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

4:45

3

Трек Shou Raeyek (Live)

Shou Raeyek (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

4:43

4

Трек Omri Kellou (Live)

Omri Kellou (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

5:11

5

Трек Baddy Yak (Live)

Baddy Yak (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

3:48

6

Трек Hakam L'alb (Live)

Hakam L'alb (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

3:11

7

Трек Sar Lhaki (Live)

Sar Lhaki (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

5:00

8

Трек Law Hobna Ghalta (Live)

Law Hobna Ghalta (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

7:17

9

Трек Ma Weadtek (Live)

Ma Weadtek (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

7:28

10

Трек Lebnan Ya Ot'et Sama (Live)

Lebnan Ya Ot'et Sama (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

4:17

11

Трек Ya Dalli Ya Rouhi (Live)

Ya Dalli Ya Rouhi (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

6:05

12

Трек El Gharam El Mostahil (Live)

El Gharam El Mostahil (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

7:14

13

Трек Raje'e Yet'ammar Lebnan (Live)

Raje'e Yet'ammar Lebnan (Live)

Wael Kfoury

Haflet Zahle, Vol. 1

3:50

Информация о правообладателе: Lord Sound
