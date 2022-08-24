Сингл · 2022
Mozart: Don Giovanni, K. 527
#
Название
Альбом
1
6:14
2
5:32
3
2:35
4
4:02
5
1:14
6
3:25
7
2:27
8
Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Madamina il catalogo è questo"
5:55
9
Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Giovinette, che fate all'amore"
3:30
10
1:38
11
1:34
12
3:49
13
1:17
14
Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Mi par ch'oggo il demonio si diverta"
0:52
15
4:14
16
2:48
17
2:50
18
0:23
19
4:19
20
1:20
21
1:20
22
0:58
23
3:46
24
Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Guarda un po' come seppe questa strega"
4:52
25
4:29
26
1:19
27
4:12
28
Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ecco il birbo che t'ha offesa"
3:46
29
2:41
30
4:50
31
1:46
32
2:56
33
3:12
34
3:14
35
1:38
36
0:21
37
8:06
38
2:21
39
4:36
40
1:47
41
3:45
42
Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Ah, ah, ah, ah, questa è buona!"
3:37
43
3:36
44
0:34
45
1:53
46
5:13
47
4:35
48
3:28
49
Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Don Giovanni a cenar teco m'invitasti"
6:26
50
1:39
51
2:57
52
Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Questo è il fin di chi fa mal"
1:40
Волна по релизу
