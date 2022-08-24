О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Philharmonia Orchestra and Chorus

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Professor Heinrich Schmidt

и 

ещё 9

Сингл  ·  2022

Mozart: Don Giovanni, K. 527

#Классическая

6 лайков

Philharmonia Orchestra and Chorus

Артист

Philharmonia Orchestra and Chorus

Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527

#

Название

Альбом

1

Don Giovanni, K.527, Act 1: "Overture"

Don Giovanni, K.527, Act 1: "Overture"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

6:14

2

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Notte e giorno faticar"
5:32

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Notte e giorno faticar"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

5:32

3

Don Giovanni, K.527, Act 1: "Ah! del padre in periglio"
2:35

Don Giovanni, K.527, Act 1: "Ah! del padre in periglio"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:35

4

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Fuggi, crudele, fuggi!"
4:02

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Fuggi, crudele, fuggi!"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:02

5

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Orsù, spicciati presto"
1:14

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Orsù, spicciati presto"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:14

6

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ah! chi mi dice mai"
3:25

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ah! chi mi dice mai"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:25

7

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Chi è là"
2:27

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Chi è là"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:27

8

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Madamina il catalogo è questo"
5:55

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Madamina il catalogo è questo"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

5:55

9

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Giovinette, che fate all'amore"
3:30

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Giovinette, che fate all'amore"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:30

10

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ho capito, signor sì"
1:38

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ho capito, signor sì"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:38

11

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Alfin siam liberati"
1:34

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Alfin siam liberati"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:34

12

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Là ci darem la mano"
3:49

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Là ci darem la mano"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:49

13

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ah, fuggi il traditor"
1:17

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ah, fuggi il traditor"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:17

14

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Mi par ch'oggo il demonio si diverta"
0:52

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Mi par ch'oggo il demonio si diverta"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

0:52

15

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Non ti fidar, o misera"
4:14

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Non ti fidar, o misera"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:14

16

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Don Ottavio, son morta!"
2:48

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Don Ottavio, son morta!"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:48

17

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Or sai chi'l'onore"
2:50

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Or sai chi’l’onore"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:50

18

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Come mai creder deggio"
0:23

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Come mai creder deggio"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

0:23

19

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Dalla sua pace"
4:19

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Dalla sua pace"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:19

20

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Io deggio ad ogni patto"
1:20

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Io deggio ad ogni patto"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:20

21

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Fin ch'han dal vino"
1:20

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Fin ch’han dal vino"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:20

22

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Masetto, sento un po'!"
0:58

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Masetto, sento un po’!"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

0:58

23

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Batti, batti, o bel Masetto"
3:46

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Batti, batti, o bel Masetto"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:46

24

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Guarda un po' come seppe questa strega"
4:52

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Guarda un po' come seppe questa strega"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:52

25

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Bisogna aver coraggio"
4:29

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Bisogna aver coraggio"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:29

26

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Riposate, vezzose ragazze!"
1:19

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Riposate, vezzose ragazze!"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:19

27

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Venite pur avanti"
4:12

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Venite pur avanti"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:12

28

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ecco il birbo che t'ha offesa"
3:46

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ecco il birbo che t'ha offesa"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:46

29

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Eh via, buffone"
2:41

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Eh via, buffone"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:41

30

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Ah! taci, ingiusto core"
4:50

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Ah! taci, ingiusto core"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:50

31

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Amico, che ti par"
1:46

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Amico, che ti par"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:46

32

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Deh, vieni alla finestra"
2:56

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Deh, vieni alla finestra"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:56

33

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Metà di voi qua vadano"
3:12

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Metà di voi qua vadano"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:12

34

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Vedrai, carino"
3:14

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Vedrai, carino"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:14

35

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Zitto, lascia ch'io senta!"
1:38

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Zitto, lascia ch'io senta!"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:38

36

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Di molte faci il lume"
0:21

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Di molte faci il lume"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

0:21

37

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Sola, sola, in buio loco"
8:06

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Sola, sola, in buio loco"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

8:06

38

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Ah, pietà, signori miei"
2:21

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Ah, pietà, signori miei"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:21

39

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Il mio tesoro intanto"
4:36

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Il mio tesoro intanto"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:36

40

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Il quali eccessi, o numi"
1:47

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Il quali eccessi, o numi"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:47

41

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Mi tradi' quell'alma ingrata"
3:45

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Mi tradi' quell'alma ingrata"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:45

42

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Ah, ah, ah, ah, questa è buona!"
3:37

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Ah, ah, ah, ah, questa è buona!"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:37

43

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "O statua gentilissima"
3:36

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "O statua gentilissima"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:36

44

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Calmatevi, idol mio"
0:34

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Calmatevi, idol mio"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

0:34

45

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Crudele Ah no, mio bene!"
1:53

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Crudele Ah no, mio bene!"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:53

46

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Non mi dir, bell'idol mio"
5:13

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Non mi dir, bell’idol mio"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

5:13

47

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Già la mensa è preparata"
4:35

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Già la mensa è preparata"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

4:35

48

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "L'ultima prova dell'amor mio"
3:28

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "L'ultima prova dell'amor mio"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

3:28

49

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Don Giovanni a cenar teco m'invitasti"
6:26

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Don Giovanni a cenar teco m'invitasti"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

6:26

50

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ah! Dov'è il perfido?"
1:39

Don Giovanni, K. 527, Act 1: "Ah! Dov’è il perfido?"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:39

51

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Or che tutti, o mio tesoro"
2:57

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Or che tutti, o mio tesoro"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

2:57

52

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Questo è il fin di chi fa mal"
1:40

Don Giovanni, K. 527, Act 2: "Questo è il fin di chi fa mal"

Philharmonia Orchestra and Chorus

,

Roberto Benaglio

,

Carlo Maria Giulini

,

Professor Heinrich Schmidt

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Gottlob Frick

,

Joan Sutherland

,

Eberhard Waechter

,

Luigi Alva

,

Giuseppe Taddei

,

Piero Cappuccilli

,

Graziella Sciutti

Mozart: Don Giovanni, K. 527

1:40

Информация о правообладателе: Infinity
