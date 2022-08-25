О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nand Kishor Sharma

Nand Kishor Sharma

Альбом  ·  2022

Shyam Sankirtan

#Со всего мира
Nand Kishor Sharma

Артист

Nand Kishor Sharma

Релиз Shyam Sankirtan

#

Название

Альбом

1

Трек Aaja Aaja Leele Ke Sawar Aaja

Aaja Aaja Leele Ke Sawar Aaja

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

10:24

2

Трек Hey Khatu Wale Shyam Teri Leela Nyari Hai

Hey Khatu Wale Shyam Teri Leela Nyari Hai

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

19:00

3

Трек Hey Shyam Ab To Aaja Ghanshyam Ab To Aaja

Hey Shyam Ab To Aaja Ghanshyam Ab To Aaja

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

8:54

4

Трек Humko Hamare Shyam Ne Kya Kya Nahi Diya

Humko Hamare Shyam Ne Kya Kya Nahi Diya

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

10:09

5

Трек Humne Ye Thana Hai Shyam Rijhana Hai

Humne Ye Thana Hai Shyam Rijhana Hai

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

7:52

6

Трек Iss Jahan Mai Sabse Sancha Shyam Ka Darbar Hai

Iss Jahan Mai Sabse Sancha Shyam Ka Darbar Hai

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

12:20

7

Трек Jai Jai Pawanputra Hanuman Karseya Tharo Gungaan

Jai Jai Pawanputra Hanuman Karseya Tharo Gungaan

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

10:19

8

Трек Kanhaiya Ke Dar Jo Sunwayi Na Hoti

Kanhaiya Ke Dar Jo Sunwayi Na Hoti

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

12:37

9

Трек Khatu Mai Darbar Lagakar Jag Ko Palanhar

Khatu Mai Darbar Lagakar Jag Ko Palanhar

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

8:25

10

Трек Khushbu Kaha Se Aayi Ye Kon Phool Mehka

Khushbu Kaha Se Aayi Ye Kon Phool Mehka

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

9:12

11

Трек Kirtan Tera Baba Bhajno Ki Gunje Shor

Kirtan Tera Baba Bhajno Ki Gunje Shor

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

11:19

12

Трек Kripalu Bade Hai Shree Shyam Sundar

Kripalu Bade Hai Shree Shyam Sundar

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

8:29

13

Трек Loot Lo Naseebo Walo Ye Loot Bhyi Shyam Naam Ki

Loot Lo Naseebo Walo Ye Loot Bhyi Shyam Naam Ki

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

9:09

14

Трек Mera Swami Saawariya Mai To Unki Banwariya

Mera Swami Saawariya Mai To Unki Banwariya

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

10:51

15

Трек Mere Dil Mai Vo Surat Samayi

Mere Dil Mai Vo Surat Samayi

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

12:32

16

Трек Shree Krishna Govind Hare Murari Hey Nath

Shree Krishna Govind Hare Murari Hey Nath

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

8:11

17

Трек Shyam Baba Bade Dildar Hai

Shyam Baba Bade Dildar Hai

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

11:03

18

Трек Shyam Khatu Se Chalkar Aaya Darbar Delhi Lagaya

Shyam Khatu Se Chalkar Aaya Darbar Delhi Lagaya

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

9:57

19

Трек Shyam Sansar Mai Tujhsa Koi Ni Hai

Shyam Sansar Mai Tujhsa Koi Ni Hai

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

8:34

20

Трек Tu Rangaye Jaa Re Rang Ma

Tu Rangaye Jaa Re Rang Ma

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

12:57

21

Трек Tum Hi Shyam Apne Sagre Praye

Tum Hi Shyam Apne Sagre Praye

Nand Kishor Sharma

Shyam Sankirtan

11:18

Информация о правообладателе: Saawariya Music & Films
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Iskon Temple Kirtan
Iskon Temple Kirtan2022 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Shyam Vandana Darbhanga
Shyam Vandana Darbhanga2022 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Shyam Sankirtan
Shyam Sankirtan2022 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Shyam Vandana Agra
Shyam Vandana Agra2022 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Shyam Vandana Bareli
Shyam Vandana Bareli2022 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Nandotsav
Nandotsav2022 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Mahotsav
Mahotsav2022 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Hum Tere Aashiq Hai Pyare
Hum Tere Aashiq Hai Pyare2021 · Альбом · Nand Kishor Sharma
Релиз Shri Shyam Pariwar Ka Shri Shyam Darbar
Shri Shyam Pariwar Ka Shri Shyam Darbar2021 · Альбом · Nand Kishor Sharma

Похожие артисты

Nand Kishor Sharma
Артист

Nand Kishor Sharma

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож