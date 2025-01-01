О нас

Michael Hussla

Michael Hussla

Сингл  ·  1995

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

#Классическая
Michael Hussla

Артист

Michael Hussla

Релиз Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

#

Название

Альбом

1

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: I, Prelude

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: I, Prelude

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

4:00

2

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1010: II, Allemande

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1010: II, Allemande

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

4:27

3

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: III, Courante

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: III, Courante

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

3:07

4

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: IV, Sarabande

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: IV, Sarabande

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

5:42

5

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: V, Bourrée

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: V, Bourrée

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

5:15

6

Трек Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: VI, Gigue

Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: VI, Gigue

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

3:48

7

Трек Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: I, Prélude

Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: I, Prélude

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

5:07

8

Трек Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: II, Allemande

Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: II, Allemande

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

4:27

9

Трек Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: III, Courante

Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: III, Courante

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

3:55

10

Трек Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: IV, Sarabande

Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: IV, Sarabande

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

6:02

11

Трек Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: V, Bourrée

Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: V, Bourrée

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

6:18

12

Трек Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: VI, Gigue

Cello Suite No. 4 in E-flat Major, BWV 1010: VI, Gigue

Michael Hussla

Bach Stradivari Hussla - Bach Cello Suites 3-4

2:58

Информация о правообладателе: Edicions Albert Moraleda
