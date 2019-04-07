О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Alexis

Alexis

Альбом  ·  2022

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

#Инди
Alexis

Артист

Alexis

Релиз ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

#

Название

Альбом

1

Трек Песня обожаемой девчонке

Песня обожаемой девчонке

Alexis

,

Звёздная Грань

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:37

2

Трек Однажды утром я испытал это божественное чувство к тебе, снеговик

Однажды утром я испытал это божественное чувство к тебе, снеговик

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:19

3

Трек ТЫ ПРОСТО КОСМОС!

ТЫ ПРОСТО КОСМОС!

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:36

4

Трек Я хочу встречать с тобою рассвет

Я хочу встречать с тобою рассвет

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:57

5

Трек Слёзы - мой текст: Лишь одну

Слёзы - мой текст: Лишь одну

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:41

6

Трек Два слова

Два слова

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

2:49

7

Трек АХУОЧЕНЬКЛАССНО!

АХУОЧЕНЬКЛАССНО!

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

2:30

8

Трек Моя девочка - ангел

Моя девочка - ангел

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:21

9

Трек Сладкий шёпот среди ночи

Сладкий шёпот среди ночи

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:15

10

Трек 10 причин моей ненависти

10 причин моей ненависти

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:28

11

Трек САМЫЙ ХИТОВЫЙ ТЕКСТ

САМЫЙ ХИТОВЫЙ ТЕКСТ

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:54

12

Трек Полыхающая душа

Полыхающая душа

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

4:21

13

Трек И я снова гуляю один: 7.04.19

И я снова гуляю один: 7.04.19

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:50

14

Трек Безсонница

Безсонница

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

3:40

15

Трек Ухожу на руках у любимой

Ухожу на руках у любимой

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

2:29

16

Трек Ненаступивший рассвет

Ненаступивший рассвет

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

1:20

17

Трек Горящая спичка

Горящая спичка

Alexis

ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ II: LOVE FOR THE GODDESS

1:00

Информация о правообладателе: Sovietwave Records
