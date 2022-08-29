О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Urban Vidmar

Urban Vidmar

Сингл  ·  2022

Pelji me domov

#Рок
Urban Vidmar

Артист

Urban Vidmar

Релиз Pelji me domov

#

Название

Альбом

1

Трек Pelji me domov

Pelji me domov

Urban Vidmar

Pelji me domov

3:02

Информация о правообладателе: Menart Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Pelji me domov
Pelji me domov2022 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз Štanga
Štanga2022 · Альбом · Urban Vidmar
Релиз Ne me pozabit
Ne me pozabit2022 · Альбом · Urban Vidmar
Релиз Noč Je Sladka
Noč Je Sladka2021 · Альбом · Urban Vidmar
Релиз Prekrokana noč
Prekrokana noč2020 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз Le rezerva
Le rezerva2019 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз Plima in oseka
Plima in oseka2019 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз Amore Mio
Amore Mio2019 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз Vse, kar rabim
Vse, kar rabim2019 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз Sem, Kar Sem
Sem, Kar Sem2019 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз 16 Let
16 Let2018 · Сингл · Urban Vidmar
Релиз Najin Skriti Kraj
Najin Skriti Kraj2018 · Сингл · Urban Vidmar

Похожие артисты

Urban Vidmar
Артист

Urban Vidmar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож