Глеб Александров

Глеб Александров

Альбом  ·  2022

Что мне делать здесь

#Русский поп#Поп
Глеб Александров

Артист

Глеб Александров

Релиз Что мне делать здесь

#

Название

Альбом

1

Трек В этом поколении

В этом поколении

Глеб Александров

Что мне делать здесь

4:16

2

Трек Останови машину

Останови машину

Глеб Александров

Что мне делать здесь

3:43

3

Трек Красота

Красота

Глеб Александров

Что мне делать здесь

3:45

4

Трек Остаётся здесь

Остаётся здесь

Глеб Александров

Что мне делать здесь

3:06

5

Трек В ожидании

В ожидании

Глеб Александров

Что мне делать здесь

3:11

6

Трек Гонщик

Гонщик

Глеб Александров

Что мне делать здесь

3:04

7

Трек Тебя саму

Тебя саму

Глеб Александров

Что мне делать здесь

4:10

8

Трек (Не) медленно

(Не) медленно

Глеб Александров

Что мне делать здесь

3:38

9

Трек Сны о тебе

Сны о тебе

Глеб Александров

Что мне делать здесь

2:58

10

Трек Покажи мне небо

Покажи мне небо

Глеб Александров

Что мне делать здесь

4:29

11

Трек Не жалко

Не жалко

Глеб Александров

Что мне делать здесь

3:01

Информация о правообладателе: Polygon Records
