О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lil Pussy

Lil Pussy

Альбом  ·  2022

Юность, боль и алкоголь

#Поп-рок

1 лайк

Lil Pussy

Артист

Lil Pussy

Релиз Юность, боль и алкоголь

#

Название

Альбом

1

Трек Интро

Интро

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

0:44

2

Трек Кнопки

Кнопки

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

2:33

3

Трек Где ты?

Где ты?

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

3:06

4

Трек Трахнуть

Трахнуть

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

3:40

5

Трек Балтика 9

Балтика 9

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

3:10

6

Трек Отъебись (Interlude)

Отъебись (Interlude)

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

1:22

7

Трек Не пиши не звони

Не пиши не звони

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

2:34

8

Трек Очередная песня про бухло

Очередная песня про бухло

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

1:27

9

Трек Мы с тобой разные

Мы с тобой разные

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

2:52

10

Трек Мёртвые души

Мёртвые души

Lil Pussy

Юность, боль и алкоголь

2:58

Информация о правообладателе: Polygon Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 25
252023 · Сингл · Jet Fly
Релиз Юность, боль и алкоголь
Юность, боль и алкоголь2022 · Альбом · Lil Pussy
Релиз Где ты
Где ты2022 · Сингл · Lil Pussy
Релиз Балтика 9
Балтика 92021 · Сингл · Lil Pussy
Релиз Балтика-9
Балтика-92021 · Сингл · Lil Pussy
Релиз 25
252021 · Сингл · Lil Pussy
Релиз 25
252021 · Сингл · Lil Pussy
Релиз Настоящая любовь
Настоящая любовь2021 · Сингл · Lil Pussy
Релиз Настоящая любовь
Настоящая любовь2021 · Сингл · Lil Pussy
Релиз 19 CODIV
19 CODIV2020 · Сингл · Lil Pussy
Релиз Sonnaya Materiya
Sonnaya Materiya2020 · Сингл · Lil Pussy

Похожие альбомы

Релиз Starscream
Starscream2022 · Альбом · KOMMO
Релиз Традиционные ценности
Традиционные ценности2023 · Альбом · grust200
Релиз начало
начало2024 · Альбом · АСТРА
Релиз Радостно и ясно завтра будет утро (Remix)
Радостно и ясно завтра будет утро (Remix)2025 · Альбом · grust200
Релиз Мемы и депрессия
Мемы и депрессия2022 · Альбом · The Вепри
Релиз Вспеть
Вспеть2019 · Альбом · Мэйти
Релиз Белый Ворон
Белый Ворон2023 · Сингл · Drummatix
Релиз Студийные герои
Студийные герои2021 · Альбом · The Вепри
Релиз Instant Gratification
Instant Gratification2015 · Альбом · Dance Gavin Dance
Релиз Ненавижу
Ненавижу2023 · Сингл · grust200
Релиз IV
IV2022 · Альбом · KANATAMI
Релиз 13
132022 · Альбом · Evo
Релиз Меня подставили
Меня подставили2024 · Сингл · рэд
Релиз Эхо большого взрыва (Special Edition)
Эхо большого взрыва (Special Edition)2018 · Альбом · Evo

Похожие артисты

Lil Pussy
Артист

Lil Pussy

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож