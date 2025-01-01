О нас

Rca Victor Symphony Orchestra

Rca Victor Symphony Orchestra

,

Jascha Heifetz

,

Izler Solomon

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Henri Wieniawski - Violin Concerto No. 2, Op. 22

#Классическая

1 лайк

Rca Victor Symphony Orchestra

Артист

Rca Victor Symphony Orchestra

Релиз Master of Classic Music, Henri Wieniawski - Violin Concerto No. 2, Op. 22

#

Название

Альбом

1

Трек Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22: I. Allegro moderato

Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22: I. Allegro moderato

Rca Victor Symphony Orchestra

,

Izler Solomon

,

Jascha Heifetz

Master of Classic Music, Henri Wieniawski - Violin Concerto No. 2, Op. 22

7:03

2

Трек Violin Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 22: II. Romance. Andante non troppo

Violin Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 22: II. Romance. Andante non troppo

Rca Victor Symphony Orchestra

,

Izler Solomon

,

Jascha Heifetz

Master of Classic Music, Henri Wieniawski - Violin Concerto No. 2, Op. 22

4:43

3

Трек Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22: III. Allegro con fuoco – Allegro moderato, à la Zingara

Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22: III. Allegro con fuoco – Allegro moderato, à la Zingara

Rca Victor Symphony Orchestra

,

Izler Solomon

,

Jascha Heifetz

Master of Classic Music, Henri Wieniawski - Violin Concerto No. 2, Op. 22

5:24

Информация о правообладателе: Oscardigital
Волна по релизу

