Bruno Pelletier

Bruno Pelletier

,

Anggun

,

Roberto Alagna

Альбом  ·  2022

Al Capone

#Поп

16 лайков

Bruno Pelletier

Артист

Bruno Pelletier

Релиз Al Capone

#

Название

Альбом

1

Трек Filles à voyou (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Filles à voyou (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Virginie Ramis

,

Marion Peronnet

,

Tatiana Matre

Al Capone

2:27

2

Трек Scarface (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Scarface (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Roberto Alagna

Al Capone

3:02

3

Трек Mon homme est un gangster (Extrait du spectacle musical Al Capone)

Mon homme est un gangster (Extrait du spectacle musical Al Capone)

Anggun

Al Capone

2:10

4

Трек Raccontami (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Raccontami (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Roberto Alagna

Al Capone

2:55

5

Трек Je te briserai (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Je te briserai (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Bruno Pelletier

Al Capone

4:05

6

Трек Capone ! (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Capone ! (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Virginie Ramis

,

Marion Peronnet

,

Tatiana Martre

Al Capone

2:15

7

Трек Hors la loi (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Hors la loi (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Roberto Alagna

Al Capone

3:44

8

Трек Celui que j'aime (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Celui que j'aime (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Anggun

Al Capone

3:39

9

Трек Une belle en plein coeur (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Une belle en plein coeur (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Bruno Pelletier

Al Capone

4:28

10

Трек La maschera (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

La maschera (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Roberto Alagna

,

Kaïna Blada

Al Capone

3:34

11

Трек Machine gun (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Machine gun (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Thomas Boissy

Al Capone

1:31

12

Трек L'enlèvement de Ricci (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

L'enlèvement de Ricci (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Jean-Felix Lalanne

Al Capone

2:37

13

Трек Une dernière danse (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Une dernière danse (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Bruno Pelletier

,

Kaïna Blada

Al Capone

4:08

14

Трек Amour à mort (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Amour à mort (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Bruno Pelletier

Al Capone

3:09

15

Трек Compte sur nous (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Compte sur nous (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Bruno Pelletier

,

Yoann Martinez

Al Capone

2:28

16

Трек L'ombre de mon frère (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

L'ombre de mon frère (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Thomas Boissy

Al Capone

2:45

17

Трек Tu es ma source (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Tu es ma source (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Roberto Alagna

,

Anggun

Al Capone

3:53

18

Трек Votre amour d'enfance (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Votre amour d'enfance (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Anggun

,

Roberto Alagna

Al Capone

2:55

19

Трек À Chicago (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

À Chicago (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Virginie Ramis

,

Marion Peronnet

,

Tatiana Martre

Al Capone

2:14

20

Трек Tout mais pas lui (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Tout mais pas lui (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Kaïna Blada

Al Capone

2:43

21

Трек Reste tranquille (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Reste tranquille (Extrait Du Spectacle Musical Al Capone)

Roberto Alagna

,

Bruno Pelletier

Al Capone

3:20

Информация о правообладателе: JFL Productions
