Luis De Vedaria

Luis De Vedaria

Сингл  ·  2022

Alarde Piano

#Классическая
Luis De Vedaria

Артист

Luis De Vedaria

Релиз Alarde Piano

#

Название

Альбом

1

Трек Alarde (Piano Version)

Alarde (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:37

2

Трек Huertas (Piano Version)

Huertas (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:08

3

Трек Alameda (Piano Version)

Alameda (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:37

4

Трек Cervantea (Piano Version)

Cervantea (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:37

5

Трек Floristas (Piano Version)

Floristas (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:38

6

Трек Atocha (Piano Version)

Atocha (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:02

7

Трек Malontina (Piano Version)

Malontina (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:40

8

Трек Moratin (Piano Version)

Moratin (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:10

9

Трек Matute (Piano Version)

Matute (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:45

10

Трек Tomasa (Piano Version)

Tomasa (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:42

11

Трек Galbez (Piano Version)

Galbez (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:26

12

Трек Collado (Piano Version)

Collado (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:38

13

Трек Cercedilla (Piano Version)

Cercedilla (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:41

14

Трек Pinares (Piano Version)

Pinares (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:21

15

Трек Barraco (Piano Version)

Barraco (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:38

16

Трек Casalso (Piano Version)

Casalso (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:24

17

Трек Lodones (Piano Version)

Lodones (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:28

18

Трек Patones (Piano Version)

Patones (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:38

19

Трек Colmenar (Piano Version)

Colmenar (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:40

20

Трек Yebenes (Piano Version)

Yebenes (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:48

21

Трек Malagon (Piano Version)

Malagon (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:46

22

Трек Montiel (Piano Version)

Montiel (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:54

23

Трек Bonillo (Piano Version)

Bonillo (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:02

24

Трек Reolis (Piano Version)

Reolis (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:53

25

Трек Salobre (Piano Version)

Salobre (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:40

26

Трек Monederos (Piano Version)

Monederos (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

1:38

27

Трек Almendrales (Piano Version)

Almendrales (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:06

28

Трек Sotilia (Piano Version)

Sotilia (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:01

29

Трек Menasalbas (Piano Version)

Menasalbas (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:06

30

Трек Sezamo (Piano Version)

Sezamo (Piano Version)

Luis De Vedaria

Alarde Piano

2:06

Информация о правообладателе: Canto Libero
Другие альбомы исполнителя

Релиз Alarde Recorder
Alarde Recorder2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde English Horn
Alarde English Horn2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Soprano Sax
Alarde Soprano Sax2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Oboe
Alarde Oboe2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Ocarina
Alarde Ocarina2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Tuba
Alarde Tuba2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Nylon Guitar
Alarde Nylon Guitar2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Vibraphone
Alarde Vibraphone2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Harp
Alarde Harp2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Bandoneon
Alarde Bandoneon2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Piano
Alarde Piano2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Clarinet
Alarde Clarinet2022 · Сингл · Luis De Vedaria
Релиз Alarde Flute
Alarde Flute2022 · Альбом · Luis De Vedaria

