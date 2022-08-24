О нас

Payal

Payal

,

Sanju Mohanty

,

Ruku suna

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Khun

#Со всего мира
Payal

Артист

Payal

Релиз Khun

#

Название

Альбом

1

Трек Khun

Khun

Ruku suna

,

Sanju Mohanty

,

Uttam Tandi

,

Payal

Khun

6:38

Информация о правообладателе: Samalai Production
Другие альбомы исполнителя

Релиз Hum Par Ungli Uthhate Hai
Hum Par Ungli Uthhate Hai2025 · Сингл · Anand Jangid
Релиз Mon Ta Diye Chhili
Mon Ta Diye Chhili2023 · Сингл · Ravi Shankar Bauri
Релиз Chal Didi Jawa Nache
Chal Didi Jawa Nache2023 · Сингл · Payal
Релиз Karma Ke Ratiya
Karma Ke Ratiya2023 · Сингл · Payal
Релиз Bodo Bhoji Chhoto Bhoji
Bodo Bhoji Chhoto Bhoji2023 · Сингл · Payal
Релиз Bannda Haryane Te
Bannda Haryane Te2023 · Сингл · Payal
Релиз Banahu Dai Phule Phule Ke Mala
Banahu Dai Phule Phule Ke Mala2023 · Сингл · Parmeshwar Sahu
Релиз A JAANU
A JAANU2023 · Сингл · Payal
Релиз Matal Marad
Matal Marad2023 · Сингл · Dhaneshwar Bauri
Релиз Khun
Khun2022 · Сингл · Payal
Релиз Prem Ki Dori
Prem Ki Dori2022 · Альбом · Payal
Релиз Chhunur Chhunur Payal
Chhunur Chhunur Payal2022 · Сингл · Payal
Релиз Byav Gurjar Ka Chhora Ko
Byav Gurjar Ka Chhora Ko2022 · Альбом · Bheru Lal Gurjar
Релиз Raika Rabari Dewasi Song
Raika Rabari Dewasi Song2022 · Альбом · Bheru Lal Gurjar

