Информация о правообладателе: Maa Saraswati Studio
Сингл · 2022
Mala Ro Maniyo
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Mhare naina me bas gayi sa2023 · Сингл · Vijay Singh Rajpurohit
Guru Bina Re Bhayo Koi Nahi Tariya2023 · Сингл · JR Prajapati
O Sediya Me Baniyo Dham Gogaji Thoro2023 · Сингл · Varsha Godara
Kaku Ri Jodi2022 · Сингл · Vijay Singh Rajpurohit
Kori Kori Mataki Thando Thando Pani2022 · Сингл · Vijay Singh Rajpurohit
London Su Pyaro Marwad Mharo2022 · Сингл · Priyanka Rajpurohit
Chod Gaya Mhane Aap2022 · Сингл · Vijay Singh Rajpurohit
Mala Ro Maniyo2022 · Сингл · Vijay Singh Rajpurohit
Mahino Sawan Ro2022 · Альбом · Vijay Singh Rajpurohit
Rajal Bhuasa Katha2022 · Альбом · Vijay Singh Rajpurohit
Banna Chalo Pali Bazar2022 · Альбом · Vimla Prajapat
Jalore Milva Aavjo2022 · Альбом · Priyanka Rajpurohit
Chhora Ghadi Ghadi Phone Kyu Lagawe2022 · Альбом · Vijay Singh Rajpurohit
Kanti par mor bole pan aa bnadi nhi bole2022 · Альбом · Vijay Singh Rajpurohit