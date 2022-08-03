О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Nazia Iqbal

Nazia Iqbal

Альбом  ·  2022

Killi Ta Ma Raza

#Со всего мира
Nazia Iqbal

Артист

Nazia Iqbal

Релиз Killi Ta Ma Raza

#

Название

Альбом

1

Трек Ashna Da Mohabbat

Ashna Da Mohabbat

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:15

2

Трек Baran Baran Woshki

Baran Baran Woshki

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:39

3

Трек Chi Gayr De Na Ki

Chi Gayr De Na Ki

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:41

4

Трек Da Rawan Kal Ta

Da Rawan Kal Ta

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

6:10

5

Трек Da Sa Rang Yari Da

Da Sa Rang Yari Da

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:24

6

Трек Doka De Raka Doka Baz Halaka

Doka De Raka Doka Baz Halaka

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

6:10

7

Трек Grana Waziristana

Grana Waziristana

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

3:34

8

Трек Janan De Goray Goray Bay Da

Janan De Goray Goray Bay Da

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:37

9

Трек Jar Jar Jar Za Kho Sta Yema

Jar Jar Jar Za Kho Sta Yema

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:00

10

Трек Khaista Meena Ba Darkama

Khaista Meena Ba Darkama

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:22

11

Трек Khaware Haray Sham Tapay

Khaware Haray Sham Tapay

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

18:08

12

Трек Killi Ta Ma Raza

Killi Ta Ma Raza

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

7:40

13

Трек Maka Wa Masti Yara

Maka Wa Masti Yara

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

6:25

14

Трек Makh Pat Kam Wali Darna Saloo Ki

Makh Pat Kam Wali Darna Saloo Ki

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

7:49

15

Трек Nan Shapa Me Da Wada Da

Nan Shapa Me Da Wada Da

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:34

16

Трек Pa Ghar Elaqa Ki

Pa Ghar Elaqa Ki

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:58

17

Трек Shawal Ta Ba Zoo

Shawal Ta Ba Zoo

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

3:42

18

Трек Sta Judai Ta Tapay

Sta Judai Ta Tapay

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

14:17

19

Трек Tuba Somra Khaista De

Tuba Somra Khaista De

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:58

20

Трек Zama Janana Lawangi Na

Zama Janana Lawangi Na

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

6:27

21

Трек Zama Yar Ta Halo Na

Zama Yar Ta Halo Na

Nazia Iqbal

Killi Ta Ma Raza

5:09

Информация о правообладателе: Audionic stereo
