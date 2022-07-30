О нас

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Qurban Sanama

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Qurban Sanama

#

Название

Альбом

1

Трек Pa Khanda Rasha

Pa Khanda Rasha

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:59

2

Трек Pa Ma Grana

Pa Ma Grana

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

5:05

3

Трек Pa Zra Ki Rata Gory

Pa Zra Ki Rata Gory

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:30

4

Трек Pa Zan Pa Khpala Kawam

Pa Zan Pa Khpala Kawam

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:52

5

Трек Pa Zra Veshtal Kawi

Pa Zra Veshtal Kawi

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

3:30

6

Трек Preagda Chi Khabr Shi

Preagda Chi Khabr Shi

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

3:51

7

Трек Qadamona Di Leg Wro Ka

Qadamona Di Leg Wro Ka

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:36

8

Трек Sa Leawani

Sa Leawani

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:13

9

Трек Sarmaya Da Zindagi

Sarmaya Da Zindagi

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

2:36

10

Трек Seri Mo Greawan Di

Seri Mo Greawan Di

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:09

11

Трек Sharabona Rana Hear Di

Sharabona Rana Hear Di

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:39

12

Трек Sheakha Ps Ghalata Ye

Sheakha Ps Ghalata Ye

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

3:17

13

Трек Shughly Di Makh Na Khezi

Shughly Di Makh Na Khezi

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

1:45

14

Трек Sri Da Zra Pa Ranz

Sri Da Zra Pa Ranz

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

3:18

15

Трек Sta Pa Khal Ki

Sta Pa Khal Ki

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

1:23

16

Трек Sta Da Khumaro Strgo Na Jar Sham

Sta Da Khumaro Strgo Na Jar Sham

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:21

17

Трек Sta Pa Zalfo Ki Wrakeado Ta Me Zra Kegi

Sta Pa Zalfo Ki Wrakeado Ta Me Zra Kegi

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

5:08

18

Трек Sta Yari Kawala

Sta Yari Kawala

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:54

19

Трек Strgi Me Sry Di

Strgi Me Sry Di

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

2:53

20

Трек Strgi Da Yar

Strgi Da Yar

Khyal Muhammad

Qurban Sanama

4:27

Информация о правообладателе: Adil Sharif
