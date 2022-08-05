О нас

Raziq Showqi

Raziq Showqi

Альбом  ·  2022

Da Yaar Deedan

#Со всего мира
Raziq Showqi

Артист

Raziq Showqi

Релиз Da Yaar Deedan

#

Название

Альбом

1

Трек Afsos Par Dy Khsbara Rase

Afsos Par Dy Khsbara Rase

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

8:50

2

Трек Arman Pr Qabar Zma

Arman Pr Qabar Zma

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

9:47

3

Трек Da Akhter Gely

Da Akhter Gely

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

6:44

4

Трек Awal Me Ta La

Awal Me Ta La

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

12:21

5

Трек Da Har Cha Sara Sha Ye

Da Har Cha Sara Sha Ye

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

5:25

6

Трек Par Asman Spene Spozhme

Par Asman Spene Spozhme

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

7:07

7

Трек Gham De Zama Dai

Gham De Zama Dai

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

13:34

8

Трек Sa Wakama Khudaya

Sa Wakama Khudaya

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

6:43

9

Трек Saah Me Khezhe

Saah Me Khezhe

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

9:20

10

Трек Sanga Malamat Ka - Tappy

Sanga Malamat Ka - Tappy

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

9:42

11

Трек Shahista Kashmer Dai

Shahista Kashmer Dai

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

6:43

12

Трек Sta Zra

Sta Zra

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

6:55

13

Трек Ta Che Wai Taralai

Ta Che Wai Taralai

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

6:33

14

Трек Tol Wajood Ke

Tol Wajood Ke

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

8:03

15

Трек Yawa Shpa Rase

Yawa Shpa Rase

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

6:03

16

Трек Za Khaber Nayam

Za Khaber Nayam

Raziq Showqi

Da Yaar Deedan

8:47

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

