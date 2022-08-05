О нас

Sadiq Naraz

Sadiq Naraz

Альбом  ·  2022

Hila Mi Sta Da Khola Raka

#Со всего мира
Sadiq Naraz

Артист

Sadiq Naraz

Релиз Hila Mi Sta Da Khola Raka

#

Название

Альбом

1

Трек Grana Da Sta Da Ghama Os Hara Wraz Chishama

Grana Da Sta Da Ghama Os Hara Wraz Chishama

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

8:21

2

Трек Gran Ra Yad Ke

Gran Ra Yad Ke

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

9:42

3

Трек Har Sarai Eakhteayar

Har Sarai Eakhteayar

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

6:08

4

Трек Grana Ma Raza Za

Grana Ma Raza Za

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

10:38

5

Трек Hila Mi Sta Da Khola Raka

Hila Mi Sta Da Khola Raka

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

8:40

6

Трек Ka Zama Pa Was Va Janana

Ka Zama Pa Was Va Janana

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

6:38

7

Трек Kal Pr Kal Bad Lawam

Kal Pr Kal Bad Lawam

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

8:04

8

Трек Kala Bacha Ye

Kala Bacha Ye

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

9:08

9

Трек Kary Me Wada Da

Kary Me Wada Da

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

6:01

10

Трек La Da Zwani Mi Barbad Ka

La Da Zwani Mi Barbad Ka

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:51

11

Трек Laalaya Zma

Laalaya Zma

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:30

12

Трек Lara Zharo

Lara Zharo

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

4:22

13

Трек Ma Kawa Janana

Ma Kawa Janana

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

7:17

14

Трек Ma Kawa Khapgan

Ma Kawa Khapgan

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

7:25

15

Трек Ma Zendage Ka Dar Pa Dara

Ma Zendage Ka Dar Pa Dara

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

8:20

16

Трек Manam Sta Gela

Manam Sta Gela

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

10:04

17

Трек Mashar Mahmod Khan

Mashar Mahmod Khan

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

4:43

18

Трек Mashom Wama Janana

Mashom Wama Janana

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:00

19

Трек Mastera Mehrubana

Mastera Mehrubana

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:30

20

Трек Mata Ra Malomeazhy

Mata Ra Malomeazhy

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:13

21

Трек Mata Sor Hor So Chaman Jan-Tappay

Mata Sor Hor So Chaman Jan-Tappay

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:37

22

Трек Mudy Swy Tere

Mudy Swy Tere

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

4:53

23

Трек Mayan Beawafa Dai

Mayan Beawafa Dai

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

6:31

24

Трек Muhabat Janana Sta

Muhabat Janana Sta

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:48

25

Трек Na Kawe Khobona

Na Kawe Khobona

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

7:09

26

Трек Na Laeam Da Cha Parwa

Na Laeam Da Cha Parwa

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:41

27

Трек Na Lary Es Gham

Na Lary Es Gham

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

5:40

28

Трек Pa Heran Ke Musafar Dai

Pa Heran Ke Musafar Dai

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

4:19

29

Трек Pa Haal Khabr Sa

Pa Haal Khabr Sa

Sadiq Naraz

Hila Mi Sta Da Khola Raka

6:08

Информация о правообладателе: Adil Sharif
