О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Khyal Muhammad

Khyal Muhammad

Альбом  ·  2022

Gudar Ta Rasha

#Со всего мира
Khyal Muhammad

Артист

Khyal Muhammad

Релиз Gudar Ta Rasha

#

Название

Альбом

1

Трек Koshhali Kawa Khandy Ga

Koshhali Kawa Khandy Ga

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

3:08

2

Трек La Makha Dopatah Ka

La Makha Dopatah Ka

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

3:14

3

Трек Laka Malng Mza Kawi

Laka Malng Mza Kawi

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:00

4

Трек Laka Mashom Chi Pa Zango Ki

Laka Mashom Chi Pa Zango Ki

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

3:57

5

Трек Lari Ka Palao

Lari Ka Palao

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

2:53

6

Трек Leawani Sham

Leawani Sham

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:31

7

Трек Logi Logi Sham

Logi Logi Sham

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

3:53

8

Трек Logi Nasha Ki

Logi Nasha Ki

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:15

9

Трек Makh Di Ra Wara Wa

Makh Di Ra Wara Wa

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

3:42

10

Трек Mana Ma Sharmega

Mana Ma Sharmega

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

3:16

11

Трек Mar Ba Shama La Malngi

Mar Ba Shama La Malngi

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

1:52

12

Трек Masta Sharab Khana

Masta Sharab Khana

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

3:53

13

Трек Mar Yama Ka Na Yama

Mar Yama Ka Na Yama

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:38

14

Трек Mena Leawani Da

Mena Leawani Da

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:03

15

Трек Mena Ye Zama

Mena Ye Zama

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:15

16

Трек Nan Gady Gy

Nan Gady Gy

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:53

17

Трек Naz Pa Khanda Rasha

Naz Pa Khanda Rasha

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:35

18

Трек Pa Gheag Ki Garza Wena

Pa Gheag Ki Garza Wena

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

1:58

19

Трек Okra Karam

Okra Karam

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:15

20

Трек Pa Kajalo Strgi Tori Di

Pa Kajalo Strgi Tori Di

Khyal Muhammad

Gudar Ta Rasha

4:12

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bya Da Stargo Selabona
Bya Da Stargo Selabona2023 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sawe Zra Daghona Tappy
Sawe Zra Daghona Tappy2023 · Сингл · Nazia Iqbal
Релиз Da Mama Lor De Yama
Da Mama Lor De Yama2023 · Альбом · Wagma
Релиз Da Insaniyat Qadar
Da Insaniyat Qadar2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano
Watan Darna Da Wene Qurbani Ghwari Ghazyano2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Mung You Da Khyber Zalmi
Mung You Da Khyber Zalmi2023 · Сингл · Khyal Muhammad
Релиз Judai Tappay
Judai Tappay2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Ashna Rata Yadeghi
Ashna Rata Yadeghi2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Raka Jamoona
Raka Jamoona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Kala Kala Os Ham
Kala Kala Os Ham2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sta Ghamona
Sta Ghamona2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Nadana Yara
Nadana Yara2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Sta Jawandoon
Sta Jawandoon2022 · Альбом · Khyal Muhammad
Релиз Judai Di Na Wi
Judai Di Na Wi2022 · Альбом · Khyal Muhammad

Похожие артисты

Khyal Muhammad
Артист

Khyal Muhammad

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож