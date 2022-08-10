О нас

Faiz Takor

Faiz Takor

Альбом  ·  2022

Da Ghaam Makham, Vol. 23

#Со всего мира
Faiz Takor

Артист

Faiz Takor

Релиз Da Ghaam Makham, Vol. 23

#

Название

Альбом

1

Трек Che Masti We

Che Masti We

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

6:29

2

Трек Da Sind Ghari Gulona

Da Sind Ghari Gulona

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

8:18

3

Трек Da Zaan Pa Vino

Da Zaan Pa Vino

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

5:43

4

Трек Dalta Ka Spogmy

Dalta Ka Spogmy

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

5:31

5

Трек Janana Ta Pa Khob Ki Rakal Jawabona

Janana Ta Pa Khob Ki Rakal Jawabona

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

6:45

6

Трек Janana Zama

Janana Zama

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

5:33

7

Трек Khawanda Marg Da Zawani Ra Kary - Tapay

Khawanda Marg Da Zawani Ra Kary - Tapay

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

7:34

8

Трек La Goristana Me Gila Da - Tapay

La Goristana Me Gila Da - Tapay

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

9:33

9

Трек Maikada

Maikada

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

6:52

10

Трек Nakhi De Toli

Nakhi De Toli

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

8:10

11

Трек Noor Da Dey Da Pasa Pa Zan Sa Okam

Noor Da Dey Da Pasa Pa Zan Sa Okam

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

5:32

12

Трек Pa Tash Bandi Bandi Me Roo Roo Mashghuliga

Pa Tash Bandi Bandi Me Roo Roo Mashghuliga

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

5:43

13

Трек Rasha Janaza Zama

Rasha Janaza Zama

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

4:12

14

Трек Zama Badal

Zama Badal

Faiz Takor

Da Ghaam Makham, Vol. 23

5:59

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

