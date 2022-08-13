О нас

Информация о правообладателе: Attan production
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bangre Di Ro Ro Shranga Wa
Bangre Di Ro Ro Shranga Wa2024 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Mast Attan Saaz
Mast Attan Saaz2024 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Yari Kwam
Yari Kwam2024 · Альбом · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Pa Nasho Cha Adati Krale Janana
Pa Nasho Cha Adati Krale Janana2024 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Janan Ba Darla Rawalam
Janan Ba Darla Rawalam2024 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Gulabi Makh Di Gulab Dar Gul Nazak Di
Gulabi Makh Di Gulab Dar Gul Nazak Di2024 · Альбом · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Balaj Khan Akakhail Da Wada Song
Balaj Khan Akakhail Da Wada Song2024 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Kabul Zama Watan Da
Kabul Zama Watan Da2023 · Альбом · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Speena Khula Laila wada da
Speena Khula Laila wada da2023 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Anar Gul Darta Rawrama
Anar Gul Darta Rawrama2023 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Nazawali Laila tappy
Nazawali Laila tappy2023 · Альбом · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Nan Jashan Pa Goodar Da Jinako Da
Nan Jashan Pa Goodar Da Jinako Da2023 · Альбом · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Zargaya Jaraa Wa Zargai Wi
Zargaya Jaraa Wa Zargai Wi2023 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai
Релиз Las Ba De Ghare Ta Na Pregdam
Las Ba De Ghare Ta Na Pregdam2023 · Сингл · Noor Mohammad Katawazai

