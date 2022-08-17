О нас

Baqi Showqi

Baqi Showqi

Сингл  ·  2022

Sre Starge Garzam Os

#Со всего мира
Baqi Showqi

Артист

Baqi Showqi

Релиз Sre Starge Garzam Os

#

Название

Альбом

1

Трек Sre Starge Garzam Os

Sre Starge Garzam Os

Baqi Showqi

Sre Starge Garzam Os

10:03

Информация о правообладателе: Ayaz Kakar
Другие альбомы исполнителя

Релиз Khpal Matlab Ta Gore
Khpal Matlab Ta Gore2024 · Сингл · Baqi Showqi
Релиз Nan Saba Yari Da Cham
Nan Saba Yari Da Cham2024 · Сингл · Baqi Showqi
Релиз Da Cha Yari Na Kawam
Da Cha Yari Na Kawam2024 · Альбом · Baqi Showqi
Релиз Da Eshaq Dase Masti Da
Da Eshaq Dase Masti Da2024 · Сингл · Baqi Showqi
Релиз Rasra Waka Muhabat Laliya
Rasra Waka Muhabat Laliya2024 · Сингл · Baqi Showqi
Релиз Kar Da Har Sarhi Na Dai Meena Qurbani
Kar Da Har Sarhi Na Dai Meena Qurbani2024 · Сингл · Baqi Showqi
Релиз Haqiqat Sok Na Waye
Haqiqat Sok Na Waye2024 · Альбом · Baqi Showqi
Релиз Jam Ba Taza Wi
Jam Ba Taza Wi2024 · Альбом · Baqi Showqi
Релиз Mat Kai Zindan
Mat Kai Zindan2024 · Альбом · Baqi Showqi
Релиз Stargi Dagha De
Stargi Dagha De2024 · Альбом · Baqi Showqi
Релиз Wa Tar Gul Ranghina
Wa Tar Gul Ranghina2024 · Сингл · Baqi Showqi
Релиз Pa Ma Graan De Watan
Pa Ma Graan De Watan2024 · Сингл · Baqi Showqi
Релиз Sta Pa Stargo Ke
Sta Pa Stargo Ke2024 · Альбом · Baqi Showqi
Релиз Las Pa Las Raza
Las Pa Las Raza2024 · Альбом · Baqi Showqi

