店铺背景音乐

店铺背景音乐

Альбом  ·  2022

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

#Поп
店铺背景音乐

Артист

店铺背景音乐

Релиз 采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

#

Название

Альбом

1

Трек 光月影人 (采耳扬琴曲)

光月影人 (采耳扬琴曲)

店铺背景音乐

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

1:26

2

Трек 过往的红颜 (店铺扬琴曲)

过往的红颜 (店铺扬琴曲)

店铺背景音乐

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

1:33

3

Трек 花轻似梦 (采耳放松)

花轻似梦 (采耳放松)

店铺背景音乐

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

1:34

4

Трек 华轻薄纱 (放松音乐)

华轻薄纱 (放松音乐)

店铺背景音乐

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

1:36

5

Трек 离人心上秋 (茶馆放松)

离人心上秋 (茶馆放松)

店铺背景音乐

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

1:27

6

Трек 琴声断 (采耳音乐)

琴声断 (采耳音乐)

店铺背景音乐

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

1:30

7

Трек 挽梦忆歌 (喝茶采耳)

挽梦忆歌 (喝茶采耳)

店铺背景音乐

采耳扬琴舒适｜安静自然纯音乐

1:30

Информация о правообладателе: 印象行空
Другие альбомы исполнителя

Релиз 致爱丽丝
致爱丽丝2024 · Сингл · 店铺背景音乐
Релиз 竹影清风
竹影清风2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 清风醉
清风醉2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 此念
此念2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 笙箫
笙箫2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 墨染
墨染2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 偏偏回旋
偏偏回旋2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 无名
无名2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 星光熠熠
星光熠熠2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 永恒
永恒2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 乱心
乱心2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 有风
有风2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 水揽星河
水揽星河2024 · Альбом · 店铺背景音乐
Релиз 想
2024 · Альбом · 店铺背景音乐

