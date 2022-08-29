Информация о правообладателе: Chann Qadian
Сингл · 2022
Kehde Pind Da
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Agla Janam2025 · Сингл · Ranjit Bawa
Now or Never2024 · Сингл · Maan Saab
Link Jatt De2024 · Сингл · Nick Dhammu
Kehde Pind Da2022 · Сингл · Nick Dhammu
Dua Mangdi2022 · Альбом · Nick Dhammu
Lalkaare2020 · Альбом · Harry Randhawa
Jatt Hunne Aa2019 · Сингл · Harry Randhawa
Rabb Da Radio (From "Rabb Da Radio")2017 · Сингл · Sharry Mann
Jatti Neh2016 · Сингл · Saini Surinder