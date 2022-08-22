О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Raja Sahib Record
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Chaupai Sahib
Chaupai Sahib2025 · Сингл · Gurpreet Singh
Chaupai Sahib2025 · Сингл · Gurpreet Singh
Релиз Satnam Waheguru Simran
Satnam Waheguru Simran2025 · Сингл · Gurpreet Singh
Релиз Yeh Zindagi Badi Khoob Hai (Unfinished Version)
Yeh Zindagi Badi Khoob Hai (Unfinished Version)2024 · Сингл · Gurpreet Singh
Релиз Jazbaat
Jazbaat2024 · Сингл · Manleen Rekhi
Релиз Bin Tere
Bin Tere2023 · Сингл · Gurpreet Singh
Релиз Tool Step
Tool Step2022 · Сингл · Gurpreet Singh
Релиз Mela Raja Sahib Da
Mela Raja Sahib Da2022 · Сингл · Gurpreet Singh
Релиз Dhan Guru Nanak
Dhan Guru Nanak2022 · Альбом · Gurpreet Singh
Релиз Tu Kahe Dole Paraniya
Tu Kahe Dole Paraniya2022 · Альбом · Gurpreet Singh
Релиз Tichran
Tichran2022 · Альбом · Gurpreet Singh
Релиз Rang Shyam Ka
Rang Shyam Ka2021 · Альбом · Gurpreet Singh
Релиз Khwaab
Khwaab2018 · Сингл · Gurpreet Singh
Релиз Jihna Lai Kataye Putt Char
Jihna Lai Kataye Putt Char2017 · Сингл · Gurpreet Singh

Похожие артисты

Gurpreet Singh
Артист

Gurpreet Singh

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож