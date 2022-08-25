О нас

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Jo Wali Qabal Hue
Jo Wali Qabal Hue2024 · Сингл · Owais Raza Qadri
Релиз ALAM NASHRAH
ALAM NASHRAH2022 · Сингл · Owais Raza Qadri
Релиз Tu Sham e Risalat Hai
Tu Sham e Risalat Hai2022 · Сингл · Owais Raza Qadri
Релиз Tu Sham e Risalat Hai
Tu Sham e Risalat Hai2022 · Сингл · Owais Raza Qadri
Релиз Albida Mahe Ramzan
Albida Mahe Ramzan2022 · Альбом · Owais Raza Qadri
Релиз Kuch Kary Apny Yar Ki Batien
Kuch Kary Apny Yar Ki Batien2022 · Сингл · Owais Raza Qadri
Релиз Lal Sakhi Shahbaz Qalandar
Lal Sakhi Shahbaz Qalandar2022 · Альбом · Owais Raza Qadri
Релиз Main To Aashiq Hoon Ghous Ka
Main To Aashiq Hoon Ghous Ka2021 · Альбом · Owais Raza Qadri
Релиз Meri Maa Meri Jannat
Meri Maa Meri Jannat2021 · Альбом · Owais Raza Qadri
Релиз Aaqa Ka Milad Aaya
Aaqa Ka Milad Aaya2021 · Альбом · Owais Raza Qadri
Релиз Haqiqat Mein Woh Lutf E Zindagi - Single
Haqiqat Mein Woh Lutf E Zindagi - Single2021 · Сингл · Owais Raza Qadri
Релиз Madni Aaqa
Madni Aaqa2021 · Альбом · Owais Raza Qadri
Релиз Madani Madine Wale
Madani Madine Wale2021 · Альбом · Owais Raza Qadri
Релиз Piya Haji Ali
Piya Haji Ali2021 · Альбом · Owais Raza Qadri

