Sanjay Pareek

Sanjay Pareek

Альбом  ·  2022

Uphaar

#Со всего мира
Sanjay Pareek

Артист

Sanjay Pareek

Релиз Uphaar

#

Название

Альбом

1

Трек Baba O Baba

Baba O Baba

Sanjay Pareek

Uphaar

8:14

2

Трек Bhakt Khadhiya Derbar Mein

Bhakt Khadhiya Derbar Mein

Sanjay Pareek

Uphaar

9:12

3

Трек Bolo Bolo Premiyo

Bolo Bolo Premiyo

Sanjay Pareek

Uphaar

6:19

4

Трек Gujri Teri Kripa Se Prabhu Zindagi

Gujri Teri Kripa Se Prabhu Zindagi

Sanjay Pareek

Uphaar

9:05

5

Трек Humko Pag Pag Pe

Humko Pag Pag Pe

Sanjay Pareek

Uphaar

7:56

6

Трек Jab Se Darbar Tere

Jab Se Darbar Tere

Sanjay Pareek

Uphaar

7:11

7

Трек Jab Se Milli Sharan

Jab Se Milli Sharan

Sanjay Pareek

Uphaar

7:52

8

Трек Jisne Jai Shree Shyam Pukara

Jisne Jai Shree Shyam Pukara

Sanjay Pareek

Uphaar

8:56

9

Трек Jo Bhi Socha Nhi Tha

Jo Bhi Socha Nhi Tha

Sanjay Pareek

Uphaar

8:11

10

Трек Kaun Sounega Re

Kaun Sounega Re

Sanjay Pareek

Uphaar

10:43

11

Трек Mein Balak Nadaan Tere Mahima

Mein Balak Nadaan Tere Mahima

Sanjay Pareek

Uphaar

7:26

12

Трек Morchhadi Baba Ki

Morchhadi Baba Ki

Sanjay Pareek

Uphaar

7:51

13

Трек Sari Duniya Ke Shyam

Sari Duniya Ke Shyam

Sanjay Pareek

Uphaar

7:05

14

Трек Tere Charno Se Door

Tere Charno Se Door

Sanjay Pareek

Uphaar

6:24

15

Трек Thodi Thodi Kripya

Thodi Thodi Kripya

Sanjay Pareek

Uphaar

6:41

16

Трек Ye Soch Ke Dil Bher Jata Hai

Ye Soch Ke Dil Bher Jata Hai

Sanjay Pareek

Uphaar

9:39

Информация о правообладателе: Saawariya Music & Films
