Fred Westra

Fred Westra

Альбом  ·  2022

Gaman

#Нью-эйдж
Fred Westra

Артист

Fred Westra

Релиз Gaman

#

Название

Альбом

1

Трек Advaita

Advaita

Fred Westra

Gaman

3:16

2

Трек Dunwu

Dunwu

Fred Westra

Gaman

3:58

3

Трек Breathing

Breathing

Fred Westra

Gaman

4:43

4

Трек Sky Surfer

Sky Surfer

Fred Westra

Gaman

6:25

5

Трек Averted Vision

Averted Vision

Fred Westra

Gaman

5:38

6

Трек Zodiac

Zodiac

Fred Westra

Gaman

4:03

7

Трек Namastangel

Namastangel

Fred Westra

Gaman

3:15

8

Трек Feather Rustle

Feather Rustle

Fred Westra

Gaman

4:30

9

Трек Gaman

Gaman

Fred Westra

Gaman

5:00

10

Трек Humming a Melody

Humming a Melody

Fred Westra

Gaman

4:08

11

Трек Earthshine

Earthshine

Fred Westra

Gaman

4:14

12

Трек Eka

Eka

Fred Westra

Gaman

5:04

13

Трек Anicca

Anicca

Fred Westra

Gaman

4:30

14

Трек Path to Healing

Path to Healing

Fred Westra

Gaman

5:18

15

Трек Planisphere

Planisphere

Fred Westra

Gaman

3:55

16

Трек Tanbuton

Tanbuton

Fred Westra

Gaman

3:33

17

Трек Katsu

Katsu

Fred Westra

Gaman

4:55

18

Трек Magnitude

Magnitude

Fred Westra

Gaman

5:36

19

Трек Niyamaka

Niyamaka

Fred Westra

Gaman

4:13

20

Трек Sonshuku

Sonshuku

Fred Westra

Gaman

4:47

21

Трек Sidereal Time

Sidereal Time

Fred Westra

Gaman

6:04

22

Трек Tombito

Tombito

Fred Westra

Gaman

5:02

23

Трек Istanbul

Istanbul

Fred Westra

Gaman

4:56

24

Трек Zenji

Zenji

Fred Westra

Gaman

3:57

25

Трек A Mystic Dream

A Mystic Dream

Fred Westra

Gaman

3:53

26

Трек 2 Friendly Angels

2 Friendly Angels

Fred Westra

Gaman

4:23

27

Трек Zafu

Zafu

Fred Westra

Gaman

4:38

28

Трек Don't You Worry

Don't You Worry

Fred Westra

Gaman

3:23

Информация о правообладателе: Fred Westra Music Productions
