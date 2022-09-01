О нас

Anny Versini

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Альбом  ·  2022

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

#Детская
Anny Versini

Артист

Anny Versini

Релиз Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек La sagesse des Marmottes

La sagesse des Marmottes

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:47

2

Трек Deux oreilles et une langue

Deux oreilles et une langue

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:39

3

Трек Un vieux loup plein de haine

Un vieux loup plein de haine

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

3:22

4

Трек Le Canard et l'Ortolan

Le Canard et l'Ortolan

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:32

5

Трек Une Fouine aventureuse

Une Fouine aventureuse

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

3:15

6

Трек Le Paon et le Dromadaire

Le Paon et le Dromadaire

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:55

7

Трек Les roses suivent la mode

Les roses suivent la mode

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:51

8

Трек Le Potiron et les tomates

Le Potiron et les tomates

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:58

9

Трек Le Poisson rouge et la Truite

Le Poisson rouge et la Truite

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:31

10

Трек La Marmotte et le Caniche

La Marmotte et le Caniche

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

3:07

11

Трек La sagesse des Marmottes (Instrumental)

La sagesse des Marmottes (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:47

12

Трек Deux oreilles et une langue (Instrumental)

Deux oreilles et une langue (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:39

13

Трек Un vieux loup plein de haine (Instrumental)

Un vieux loup plein de haine (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

3:22

14

Трек Le Canard et l'Ortolan (Instrumental)

Le Canard et l'Ortolan (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:32

15

Трек Une Fouine aventureuse (Instrumental)

Une Fouine aventureuse (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

3:15

16

Трек Le Paon et le Dromadaire (Instrumental)

Le Paon et le Dromadaire (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:55

17

Трек Les roses suivent la mode (Instrumental)

Les roses suivent la mode (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:52

18

Трек Le Potiron et les tomates (Instrumental)

Le Potiron et les tomates (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:58

19

Трек Le Poisson rouge et la Truite (Instrumental)

Le Poisson rouge et la Truite (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

2:31

20

Трек La Marmotte et le Caniche (Instrumental)

La Marmotte et le Caniche (Instrumental)

Anny Versini

,

Jean Marc Versini

Les Fables de la Marmotte, Vol. 2

3:02

Информация о правообладателе: Marmottes productions
