Stone & Charden

Stone & Charden

Альбом  ·  2012

Made In France

#Поп
Stone & Charden

Артист

Stone & Charden

Релиз Made In France

#

Название

Альбом

1

Трек J'ai un problème

J'ai un problème

Stone & Charden

Made In France

3:46

2

Трек Paroles, paroles

Paroles, paroles

Stone & Charden

Made In France

3:54

3

Трек Désir, désir

Désir, désir

Stone & Charden

Made In France

4:15

4

Трек Chanson sur une drôle de vie

Chanson sur une drôle de vie

Stone & Charden

Made In France

3:24

5

Трек Dieu est un fumeur de Havanes

Dieu est un fumeur de Havanes

Stone & Charden

Made In France

3:02

6

Трек Manhattan Kaboul

Manhattan Kaboul

Stone & Charden

Made In France

3:20

7

Трек Joue pas

Joue pas

Stone & Charden

Made In France

3:11

8

Трек Les Gondoles à Venise

Les Gondoles à Venise

Stone & Charden

Made In France

3:17

9

Трек Là-bas

Là-bas

Stone & Charden

Made In France

3:37

10

Трек Le seul bébé qui ne pleure pas (Version 2012)

Le seul bébé qui ne pleure pas (Version 2012)

Stone & Charden

Made In France

3:32

11

Трек L'avventura (Version 2012)

L'avventura (Version 2012)

Stone & Charden

Made In France

2:49

12

Трек Made in Normandie (Version 2012)

Made in Normandie (Version 2012)

Stone & Charden

Made In France

4:43

13

Трек Stone & Charden

Stone & Charden

Stone & Charden

Made In France

2:57

Информация о правообладателе: Balandras Editions
