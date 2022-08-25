О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: mikpro
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Qurban Olaram
Qurban Olaram2025 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз Həmişəlik
Həmişəlik2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз O Gözlərə Baxmaram
O Gözlərə Baxmaram2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз Kefini Pozma
Kefini Pozma2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз Əzizim
Əzizim2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз Füzuli Kantatası
Füzuli Kantatası2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз Ürəyi Daş Olan Kəs
Ürəyi Daş Olan Kəs2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз İndi Tək Qalmışam
İndi Tək Qalmışam2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз Ay Qız
Ay Qız2024 · Сингл · Güllü Muradova
Релиз Sən Mənimsən, Qarabağ
Sən Mənimsən, Qarabağ2022 · Сингл · Güllü Muradova

Похожие альбомы

Релиз Kaygısız Baş
Kaygısız Baş2021 · Альбом · Özdemir
Релиз 40 Golden Hits Of Sattar
40 Golden Hits Of Sattar2004 · Альбом · Sattar
Релиз Seyyedol Attshan
Seyyedol Attshan2020 · Альбом · Abasalt Ebrahimi
Релиз Borc Ver
Borc Ver2007 · Сингл · Aqil Məmmədov
Релиз 90-е
90-е2021 · Сингл · DvoeТочие
Релиз Soyuqdur
Soyuqdur2025 · Сингл · Namiq Qaraçuxurlu
Релиз Yar Bizə Gəlsə
Yar Bizə Gəlsə2022 · Альбом · Rubail Azimov
Релиз Köhnə Meyxanalar
Köhnə Meyxanalar2023 · Альбом · Mübariz İlyasov
Релиз Amen
Amen2021 · Сингл · Edgar Aleksanyan
Релиз Te quiero
Te quiero2021 · Сингл · Soso Hayrapetyan
Релиз Сан ойла
Сан ойла2021 · Сингл · Мадина Хамидова
Релиз Шоьлдин арасында
Шоьлдин арасында2024 · Сингл · Khakingu
Релиз Yiraw: Nogay Heroic and Lyrical Songs
Yiraw: Nogay Heroic and Lyrical Songs2024 · Альбом · Alibiy Romanov
Релиз Aglasin 2019
Aglasin 20192020 · Сингл · Ilkin Cerkezoglu

Похожие артисты

Güllü Muradova
Артист

Güllü Muradova

Sibel Can
Артист

Sibel Can

Babak Radmanesh
Артист

Babak Radmanesh

Feryal Oney
Артист

Feryal Oney

Gülşirin Öwezmämmedowa
Артист

Gülşirin Öwezmämmedowa

Sakiler
Артист

Sakiler

Musa Musayev
Артист

Musa Musayev

Çelik
Артист

Çelik

Zerrin Özer
Артист

Zerrin Özer

Kerim Gurbanalyýew
Артист

Kerim Gurbanalyýew

Baloğlan Əşrəfov
Артист

Baloğlan Əşrəfov

Aygün Səmədzadə
Артист

Aygün Səmədzadə

Maýsa Myradowa
Артист

Maýsa Myradowa