Berdan Mardini

Berdan Mardini

Сингл  ·  2022

Ayağında Kundura

#Поп
Berdan Mardini

Артист

Berdan Mardini

Релиз Ayağında Kundura

#

Название

Альбом

1

Трек Ayağında Kundura (Eren AB Remix Version)

Ayağında Kundura (Eren AB Remix Version)

Berdan Mardini

Ayağında Kundura

3:24

Информация о правообладателе: Dia Prodüksiyon San. Tic. Ltd. Şti
