Информация о правообладателе: PAS Production
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sadabahar Tappay
Sadabahar Tappay2024 · Сингл · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Tora Bara Khana Nawaba
Tora Bara Khana Nawaba2023 · Сингл · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Wada Zama De Gran Da
Wada Zama De Gran Da2022 · Сингл · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Afghanistan Me Po Zigar Walikai
Afghanistan Me Po Zigar Walikai2022 · Сингл · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Kakari Ghari
Kakari Ghari2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Tora De Longai
Tora De Longai2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Zra Zari Cheshman Zari
Zra Zari Cheshman Zari2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Da Zwanano Attan
Da Zwanano Attan2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Quetta Program
Quetta Program2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Dedan Ta Ka Raze
Dedan Ta Ka Raze2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Peghla De Kabul
Peghla De Kabul2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Da Tor Pekai
Da Tor Pekai2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Shunde De Sre Pa Dandasa
Shunde De Sre Pa Dandasa2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official
Релиз Kakarai Ghari
Kakarai Ghari2022 · Альбом · Dawlat Qarabaghi Official

Dawlat Qarabaghi Official
Артист

Dawlat Qarabaghi Official

