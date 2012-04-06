О нас

Malediva

Malediva

Сингл  ·  2012

Pyjama Party!

#Другое
Malediva

Артист

Malediva

Релиз Pyjama Party!

#

Название

Альбом

1

Трек Meine Zahnbürste

Meine Zahnbürste

Malediva

Pyjama Party!

7:36

2

Трек Du machst es schon wieder

Du machst es schon wieder

Malediva

Pyjama Party!

3:47

3

Трек Gelöbt sei die Braut

Gelöbt sei die Braut

Malediva

Pyjama Party!

6:38

4

Трек Nich mehr so lustich wie früher

Nich mehr so lustich wie früher

Malediva

Pyjama Party!

3:11

5

Трек Die Tu-Du-Es-Liste

Die Tu-Du-Es-Liste

Malediva

Pyjama Party!

4:28

6

Трек Schon wieder zu spät

Schon wieder zu spät

Malediva

Pyjama Party!

3:52

7

Трек Der Kampf um die Fernbedienung

Der Kampf um die Fernbedienung

Malediva

Pyjama Party!

3:18

8

Трек Der unwahrscheinliche Fall

Der unwahrscheinliche Fall

Malediva

Pyjama Party!

4:21

9

Трек Diese Birne hat 40 Watt

Diese Birne hat 40 Watt

Malediva

Pyjama Party!

4:51

10

Трек Monster gibt es

Monster gibt es

Malediva

Pyjama Party!

3:04

11

Трек Die Rauchvergiftung

Die Rauchvergiftung

Malediva

Pyjama Party!

3:37

12

Трек Ich will zurück in die 70er Jahre

Ich will zurück in die 70er Jahre

Malediva

Pyjama Party!

5:13

13

Трек Telefonseelsorge

Telefonseelsorge

Malediva

Pyjama Party!

3:56

14

Трек Gewalt in der Ehe

Gewalt in der Ehe

Malediva

Pyjama Party!

4:04

15

Трек Jetzt wo ich dich hab

Jetzt wo ich dich hab

Malediva

Pyjama Party!

4:00

16

Трек Die Schatzkiste der Liebe

Die Schatzkiste der Liebe

Malediva

Pyjama Party!

9:28

17

Трек Zu fett zum Fliegen

Zu fett zum Fliegen

Malediva

Pyjama Party!

5:05

18

Трек Fast schon das Meer sehen

Fast schon das Meer sehen

Malediva

Pyjama Party!

4:19

19

Трек Die Engel fliegen wieder so tief

Die Engel fliegen wieder so tief

Malediva

Pyjama Party!

2:27

Информация о правообладателе: ROOF Records
