Информация о правообладателе: Attal Production
Другие альбомы исполнителя

Релиз Rakhsona Meda Waka
Rakhsona Meda Waka2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Mayan Sta Par Shkula Yam
Mayan Sta Par Shkula Yam2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Dak Da Wafa Shkule
Dak Da Wafa Shkule2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Ma War Khata Keza Za Kho Sta Yama
Ma War Khata Keza Za Kho Sta Yama2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Zama Janan Zargai Ware De
Zama Janan Zargai Ware De2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Da Zargi Yar Rana Juda De
Da Zargi Yar Rana Juda De2024 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз ko ko janan
ko ko janan2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Meena Ke Naqam Yama
Meena Ke Naqam Yama2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Da Har Cha Zra Ke Jazba Da
Da Har Cha Zra Ke Jazba Da2023 · Альбом · Kashif Wafa
Релиз Zama Yaar De Aftab
Zama Yaar De Aftab2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Der Zorawar Gham Da Janan
Der Zorawar Gham Da Janan2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Da Zargo Da Kam Kali
Da Zargo Da Kam Kali2023 · Альбом · Kashif Wafa
Релиз Ho Da Ghate Starge De
Ho Da Ghate Starge De2023 · Сингл · Kashif Wafa
Релиз Bea Na Jorezam Pa Dawa Nazake
Bea Na Jorezam Pa Dawa Nazake2023 · Альбом · Kashif Wafa

Kashif Wafa
Артист

Kashif Wafa

Sachin Ahuja
Артист

Sachin Ahuja

Shipra Jaiswal
Артист

Shipra Jaiswal

Khandad Samsoor
Артист

Khandad Samsoor

Saïd Youcef
Артист

Saïd Youcef

A.K. Jatti
Артист

A.K. Jatti

Devender Foji
Артист

Devender Foji

Kaliwal Ashna
Артист

Kaliwal Ashna

Chengi
Артист

Chengi

Najeeb Armani
Артист

Najeeb Armani

Faryadi Kakar
Артист

Faryadi Kakar

Jn Padma
Артист

Jn Padma

Sushil Mahanand
Артист

Sushil Mahanand