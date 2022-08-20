О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Ali Kakar
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tesil Da Sinjawi
Tesil Da Sinjawi2022 · Сингл · Salay Dilyar
Релиз Qurban Ya Sam
Qurban Ya Sam2022 · Сингл · Salay Dilyar
Релиз Dummari Sema
Dummari Sema2022 · Альбом · Salay Dilyar
Релиз Stargi Pr Sar Wari
Stargi Pr Sar Wari2022 · Альбом · Salay Dilyar
Релиз Pr Har Lori
Pr Har Lori2022 · Альбом · Salay Dilyar
Релиз Spin Pashtoon Ka Punjabi
Spin Pashtoon Ka Punjabi2021 · Альбом · Salay Dilyar
Релиз Agha Grani Agha Wafa
Agha Grani Agha Wafa2021 · Альбом · Salay Dilyar
Релиз Laram Bawar Dar Pa
Laram Bawar Dar Pa2021 · Альбом · Salay Dilyar

Похожие артисты

Salay Dilyar
Артист

Salay Dilyar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож