Информация о правообладателе: PS Production
Альбом · 2022
Yarakam Wafa Nadara
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Swali Raghalai Yam Kabul Me Ka Swalona2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Shro Shakar2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Zud Rafte Ay Jawani2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Sher Jawana e Kabul2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Qataghani Shar Jungi2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Qataghani Pashto2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Gonjeshkak2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Nigar Jan2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Wo Mahbobe Akhi Khai Khumaram2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Du Chashman Sea2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Fedai Lal Laban2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Ba Ma Parwa Nadara2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Shamali Lalazar2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Chashmane Tu Sharabi2024 · Сингл · Feroz Kondozi