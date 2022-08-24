О нас

Информация о правообладателе: Attal Production
Релиз Se Khlm Da Doi Par Lara
Se Khlm Da Doi Par Lara2024 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Har Sok Tar Matlaba Dai
Har Sok Tar Matlaba Dai2024 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Shunde De Sra De
Shunde De Sra De2024 · Альбом · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Parwa Neshta Kama Zama Janan Ghareeb De
Parwa Neshta Kama Zama Janan Ghareeb De2023 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Yara Tar Stargo Khu Di Oshki
Yara Tar Stargo Khu Di Oshki2023 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Muzlim Afghan
Muzlim Afghan2023 · Альбом · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Pa Zindagi Ki Margai Ghwarm
Pa Zindagi Ki Margai Ghwarm2023 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Ka Khlasa Maikhana Wa
Ka Khlasa Maikhana Wa2023 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Janana Yar Mi Da Zigar Sa
Janana Yar Mi Da Zigar Sa2023 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Da Tan Zargai Dai
Da Tan Zargai Dai2023 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Asool Dai Da Dunya
Asool Dai Da Dunya2023 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Lara Pa Arman
Lara Pa Arman2023 · Альбом · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Da Speena Khwla Ba Za Dar Jar Kam
Da Speena Khwla Ba Za Dar Jar Kam2022 · Сингл · Shaheen Muhammad Ali Showqi
Релиз Janana Ta Rabande Gran Ye
Janana Ta Rabande Gran Ye2022 · Альбом · Shaheen Muhammad Ali Showqi

Shaheen Muhammad Ali Showqi
Артист

Shaheen Muhammad Ali Showqi

