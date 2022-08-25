Информация о правообладателе: Niamat Showqi Official
Сингл · 2022
Khkule Wafa Na Kawi
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Khpal Janan Rasara Sha De2024 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Grana Judai Da2024 · Альбом · Niamat Quetta Wala
Ta Ba Her Nakam Janana2023 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Mina Mi Kwala Pa Dardona Khabar Na Wama2023 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Zra Me Ye Arman Me Ye2023 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Ka Par Moz Sowee Mehrbana2023 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Sta Da Sro Shundo Khanda2023 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Na Manam Bea Yaran2022 · Альбом · Niamat Quetta Wala
Raqib Pa Zan Akhta Ka2022 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Khkule Wafa Na Kawi2022 · Сингл · Niamat Quetta Wala
Che Na Razi Bewafa2022 · Альбом · Niamat Quetta Wala